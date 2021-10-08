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قطع المياه اليوم الجمعة إلى السبت لمدة 12 ساعة في 13 منطقة بمحافظة القاهرة

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قطع المياه اليوم الجمعة إلى السبت لمدة 12 ساعة في 13 منطقة بمحافظة القاهرة قطع المياه اليوم الجمعة إلى السبت لمدة 12 ساعة في 13 منطقة بمحافظة القاهرة

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كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة من الساعة الرابعة عصر غد الجمعة حتى الساعة الرابعة فجر بعد غد السبت، وذلك‏ لتنفيذ تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بمنطقة شبرا الخيمة بشارع حلمي عبدالرازق.

الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق شارع حلمى عبدالرازق منطقة الأرصاد، وهذه المناطق هي (بهتيم، وعزبة رستم، وأرض الدكتور، ومنشية الحرية، والوحدة العربية، وسليم وبدران وإبراهيم بك والسعادة والتعاون وبيجام والفرنوانى وأرض ام بيومى وعزبة عثمان والمنشية الجديدة)، كما تشهد بعض المناطق ضعف المياه، وهي مناطق شبرا الخيمة، لمدة 12 ساعة،
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وسيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها، يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

المصرى اليوم

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