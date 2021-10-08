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اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين قرار القضاء الإسرائيلى بمنح اليهود الحق فى الصلاة بباحات المسجد الأقصى

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اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين قرار القضاء الإسرائيلى بمنح اليهود الحق فى الصلاة بباحات المسجد الأقصى اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين قرار القضاء الإسرائيلى بمنح اليهود الحق فى الصلاة بباحات المسجد الأقصى

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أدان اتحاد الإذاعات الإسلامية برئاسة الدكتور عمرو الليثي قرار القضاء الإسرائيلى الذى يمنح اليهود الحق فى الصلاة فى باحات المسجد الأقصى المبارك،

وأوضح بيان رسمي لاتحاد الإذاعات الإسلامية ، أن هذا الأمر يُعد انتهاكا صارخا للمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى وعدوانا وتعدى على الوضع التاريخى والقانونى القائم للقدس ومقدساتها اتساقا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، وهى القرارات التى من الضرورى احترامها، والتى تؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المقدسة.

المصرى اليوم

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