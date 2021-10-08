احتفالية ثقافية فنية في ذكرى نصر أكتوبر بأسيوط

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في إطار الاحتفال بذكرى نصر اكتوبر المجيد وتنفيذا لتوجيهات د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر العظيم، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والثقافية والتشريعية بالمحافظة، حيث نظم الفرع احتفالية ثقافية فنية بعنوان «في ست ساعات» بدأت في تمام الساعة الثانية ظهرا ببهو قصر ثقافة أسيوط، وافتتاح معرض إصدارات الهيئة، ثم تفقد ورش الخزف والرسم للأطفال والتي اقيمت بالتعاون مع جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط، أعقبها إفتتاح معرض «دار المعارف» للكتاب والذى يضم سلسلة إصدارات الكتب في مختلف تخصصات العلم والثقافة والمعرفة لكبار الكتاب والأدباء.

بدأت الاحتفالية الفنية بالمسرح الشتوي، بالسلام الوطني ثم الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح شهداء أكتوبر، إلى جانب مجموعة من الفقرات لذوى الإعاقة منهم عرض فني لفرقة النور للمكفوفين بقصر ثقافة أسيوط باشراف المخرج محمود عيد، بجانب فقرة شعرية للشعراء أحمد عبدالباسط وياسمين الخطيب، والأديب مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الادب المركزي بأسيوط السابق بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن انتصارات اكتوبر 1973 وفيلم الشفرة من انتاج الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية.

اختتمت فعاليات الحفل بعرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، حيث تغنت الفرقة بأجمل الاغاني الوطنية التي نالت إعجاب الجمهور.