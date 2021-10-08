أخبار عاجلة

الجامعات الأهلية تعلن نتيجة القبول للعام الدراسي.. تعرف على موقف مستنفذي الرغبات -
3365 شركة تنضم لـ«الفاتورة الإلكترونية» وترفع 64 مليون وثيقة إلكترونيًا -
وزير المالية : منصة الفاتورة الإلكترونية عبور جديد إلى «مصر الرقمية» -
محافظ أسوان يتفقد مبنى المحافظة رقم 2 -
حزب الله وحركة أمل يطلقان النار ضد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت -
وزارة الرياضة تعلن متطلبات شهادة الكفاءة المالية لأندية المحترفين والأولى -
غدا.. انقطاع وضعف المياه عن عدة مناطق بالقاهرة والجيزة -
تظوير النصب التذكارى بدمياط.. ومبنى جديد للديوان العام -
«الأنصاري» و«عبدالوهاب» يفتتحان أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بالفيوم -
وكيل «سباحة النواب» يطالب محافظ البحر الأحمر بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كارتيرون: إدارة لم تقصر في تجديد التعاقد مع بن شرقي

Print
كارتيرون: إدارة الزمالك لم تقصر في تجديد التعاقد مع بن شرقي كارتيرون: إدارة لم تقصر في تجديد التعاقد مع بن شرقي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفرق الأول لكرة القدم بنادي ، أن المغربي أشرف بن شرقي سوف يستمر مع الفريق حتى نهاية عقده.

وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية : «بن شرقي لن يرحل قبل انتهاء الموسم الحالي، هذا مؤكد هناك محدثات معه من أجل تمديد التعاقد معه، الأهم من ذلك أنه مستمر معي حتى نهاية الموسم المقبل».

وأضاف :«إدارة الزمالك تسعى لتجديد التعاقد مع اللاعب المغربي وتبذل مجهودًا كبيرًا لحسم هذا الملف، ولكن هناك أمور خارجة عن إرادة مسؤولي النادي، من الممكن أن تأتي عروضًا مغريًا للاعب تحول دون استمراره».

وأشار:«كنت متأكد من رحيل التونسي فرجاني ساسي، عن الزمالك لأن المفاوضات معه بدأت في وقت متأخر، على عكس بن شرقي، حيث هناك مفاوضات معه قبل عام من انتهاء عقده».

وأكمل :«بن شرقي، يحب نادي الزمالك، ولكن من الصعب أن نحدد إذا كام سيرحل أم لا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفير مصر بكينيا يزور بعثة الزمالك

سفير مصر بكينيا يزور بعثة الزمالك

مران المستبعدين.. رزاق سيسيه يواصل التأهيل فى الزمالك

مران المستبعدين.. رزاق سيسيه يواصل التأهيل فى الزمالك

قرار هام من كارتيرون لمستبعدي الزمالك من مباراة توسكر

قرار هام من كارتيرون لمستبعدي الزمالك من مباراة توسكر

جلسة بين رئيس بعثة الزمالك وكارتيرون للاطمئنان على الفريق قبل مواجهة توسكر

جلسة بين رئيس بعثة الزمالك وكارتيرون للاطمئنان على الفريق قبل مواجهة توسكر