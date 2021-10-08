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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المغربي أشرف بن شرقي سوف يستمر مع الفريق حتى نهاية عقده.

وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية : «بن شرقي لن يرحل قبل انتهاء الموسم الحالي، هذا مؤكد هناك محدثات معه من أجل تمديد التعاقد معه، الأهم من ذلك أنه مستمر معي حتى نهاية الموسم المقبل».

وأضاف :«إدارة الزمالك تسعى لتجديد التعاقد مع اللاعب المغربي وتبذل مجهودًا كبيرًا لحسم هذا الملف، ولكن هناك أمور خارجة عن إرادة مسؤولي النادي، من الممكن أن تأتي عروضًا مغريًا للاعب تحول دون استمراره».

وأشار:«كنت متأكد من رحيل التونسي فرجاني ساسي، عن الزمالك لأن المفاوضات معه بدأت في وقت متأخر، على عكس بن شرقي، حيث هناك مفاوضات معه قبل عام من انتهاء عقده».

وأكمل :«بن شرقي، يحب نادي الزمالك، ولكن من الصعب أن نحدد إذا كام سيرحل أم لا».