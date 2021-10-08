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أعلن المستشار عبدالسلام بيبرس نائب رئيس هيئة قضايا الدول، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات استاد المنصورة، بمحافظة الدقهلية، فوز تامر حسن على حسن، وشهرته «تامر البسنديلي» بمنصب رئيس مجلس إدارة استاد المنصورة، بعد حصوله على 3912 صوتا، وفاز شريف إبراهيم محمد أبوالعزم، بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، بحصوله على 5082 صوتا، وفاز بمنصب أمين الصندوق محمد محمود مصطفى محمد الهواري، وحصوله على 3992 صوتا.

وفاز بمنصب العضوية كل من عمرو محمود العدل، بحصوله على 5525 صوتا، ونرمين عادل فتحي عبدالرحيم، لحصولها على 5237 صوتا، وآية عادل صديق المتولي رضوان لحصولها على 5147 صوتا، وشريف السيد شعبان زكي نعيم، لحصوله على 4774 صوتا، وأحمد نبيل عبدالسميع لحصوله على 4606 صوتا.

وبلغ إجمالي المقيدين بكشوف الجمعية العمومية 56 ألف و520 عضو، وعدد الموقعين بكشف اللجنة «البطاقات المستخدمة» 11 ألف 968 عضوا، وعدد الأصوات الصحية بلغ 103939 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة عدد 1575 صوتا

وتنافس في الانتخابات 35 مرشحا منهم 5 على منصب الرئيس و7 على منصب النائب و5 على منصب أمين الصندوق و18 مرشح على منصب عضو شباب تحت 35 سنة لاختيار 5 فقط

وأجريت الانتخابات داخل 52 لجنة بإشراف 56 مستشارًا برئاسة المستشار عبدالسلام بيبرس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات وعضوية كلا من المستشارين شاكر عبدالغفار خليفه، نعيم عبدالغني خطاب، محمد أحمد عزب، نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وتحت وإشراف إدارة الهيئات الشبابية بمديرية الشباب والرياضة في الدقهلية.