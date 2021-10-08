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وزير العدل : لا يوجد لدى الوزارة مشروع قانون لتعديل الإيجار القديم ()

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وزير العدل : لا يوجد لدى الوزارة مشروع قانون لتعديل الإيجار القديم (فيديو) وزير العدل : لا يوجد لدى الوزارة مشروع قانون لتعديل الإيجار القديم ()

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قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه فيما يتعلق بالزواج الثاني والحضانة وضرب الأزواج للزوجات، كلها أمور مطروحة للنقاش وتدرس وعندما يتم الانتهاء منها ويقرها مجلس الوزراء تصبح مشروع قانون مقدم من .

وأضاف عمر مروان خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أنه عند إقرار الحكومة مشروع القانون يصبح هذا رأي الحكومة بصفة عامة، موضحا أن كل ذلك عبارة عن مسائل مطروحة.

وفي سياق مختلف كشف وزير العدل، أنه لا يوجد حتى الآن في وزارة العدل مشروع قانون يتعلق بتعديل الإيجار القديم.

المصرى اليوم

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