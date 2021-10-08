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قررت نيابة قسم أول المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم، إخلاء سبيل الشقيق الثاني للدكتورة إسراء في واقعة قيام شقيقها الأصغر باختطافها وربط يديها ومحاولة تصويرها عارية مع صديقه لولا انقاذها من قبل الأهالي، بعدما اتهمت الشقيق الثانى بأنه العقل المدبر للواقعة .

وكانت مباحث الدقهلية ألقت القبض على الشقيق الثاني «محمد السعيد»، بعد اتهام الدكتورة اسراء له بانه العقل المدبر والمخطط لقيام شقيقها الأصغر «محمود» بإختطافها وتصويرها عارية مع صديقه وهى الواقعة المثبتة في مقطع فيديو وتم القبض عليه متلبسا أثناء تنفيذها ولكن تحريات المباحث أكدت واقعة الخطف ومحاولة تصويرها عارية، ولكنها لم تتوصل لحقيقة مشاركة الشقيق الثاني في الواقعة فقررت النيابة العامة حبس الشقيق الأصغر 15 يوما على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل الثانى من سراى النيابة.

وانهارت الدكتور إسراء عقب علمها بإخلاء سبيل شقيقها الثانى وقالت «أخويا الثانى ده كان بيضربنى وهدنى كتير بالقتل وعملت محاضر له قبل كده وحصلت ضده على حكم بميراثى وعلشان كده هو صاحب مصلحة إنى أوقع على تنازل عن ميراثى حتى يسقط حكم القضاء ضده»

وأضافت «أخويا محمد الأصغر لا يمكن أن يفعل هذا التصرف المشين بمفرده دون أن يكون شقيقه الأكبر منه مشاركا معه فيه وجميع المحاضر التي حررتها من قبل ضده تثبت ذلك ولكن للأسف مباحث الدقهلية لم تقتنع سوى بالفيديو وهو لم يظهر فيه بينما ظهر أخويا الأصغر»

وانهارت وهى تقول «انا بخاف أنام دلوقتى وحاسة انه هييجى يقتلنى أو يعتدى على زى ما عمل قبل كده والجيران تشهد بذلك ومش عارفة أعمل ايهأنا دلوقتى خايفة على حياتى وحياة ابنى».

وأضافت «أنا بستغيث بمدير أمن الدقهلية ووزير الداخلية والنائب العام أنا عايزة حقى في الميراث وعايزة أعيش في أمان مش في خوف زى دلوقتى«، وبكت وهى تقول» انا عايزة أنام وقلبى مطمن لأنى بموت من الخوف والرعب «