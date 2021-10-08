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كارتيرون: أسامة نبيه رحل عن برغبته

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كارتيرون: أسامة نبيه رحل عن الزمالك برغبته كارتيرون: أسامة نبيه رحل عن برغبته

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن أسامة نبيه المدرب العام للفريق، هو من قرر الرحيل عن منصبه في الفترة الأخيرة.

وقال كارتيرون، في تصريحات تلفزيونية :«لم يطلب أي شخص من أسامة نبيه الرحيل، بل هو غادر بناءً على رغبته»، مضيفا: «في المرة الثانية سألته إذا كان متأكدا من قراره ومما يفعله، لا يجب أن نقرر الرحيل فجأة ثم وقرر العودة بعد ذلك، اعتقد أنه هو من اختار هذا الاختيار».

وأضاف: «لم يرد إلى أي أخبار عن عودته منذ مغادرته، ابحث عن بديل لأسامة نبيه، هناك مشورات مع احد المدربين الشباب قد نستعين به خلال الفترة المقبلة».

المصرى اليوم

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