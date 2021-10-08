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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن أسامة نبيه المدرب العام للفريق، هو من قرر الرحيل عن منصبه في الفترة الأخيرة.

وقال كارتيرون، في تصريحات تلفزيونية :«لم يطلب أي شخص من أسامة نبيه الرحيل، بل هو غادر بناءً على رغبته»، مضيفا: «في المرة الثانية سألته إذا كان متأكدا من قراره ومما يفعله، لا يجب أن نقرر الرحيل فجأة ثم وقرر العودة بعد ذلك، اعتقد أنه هو من اختار هذا الاختيار».

وأضاف: «لم يرد إلى أي أخبار عن عودته منذ مغادرته، ابحث عن بديل لأسامة نبيه، هناك مشورات مع احد المدربين الشباب قد نستعين به خلال الفترة المقبلة».