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المقاصة يضم لاعب سموحة

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المقاصة يضم لاعب سموحة المقاصة يضم لاعب سموحة

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نجح مسؤولو نادي المقاصة، في التعاقد رسميا مع محمد محسن ليلة، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد مصر المقاصة مع محمد محسن ليلة، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، في صفقة انتقال لاعب حر، وذلك بناءً على طلب تامر مصطفي، المدير الفني للفريق الفيومي.

ودعم المقاصة صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بأكثر من لاعب على رأسهم محمود حمدي ومحمد عادل وعلي فتحي وسيرجي ايريك وجون ايفيري وكريم عبدالنبى وأحمد عقل وإسلام زيادة وأحمد منعم مدافع وأحمد حلاوة بالاضافة إلى أحمد طارق ورمضان مصطفى حارسي فريق الشباب بالأهلي ومحمد مجدي، حارس الاسماعيلي ومحمد الضرف ووجيه عبدالحكيم، لاعبا الدراويش.

المصرى اليوم

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