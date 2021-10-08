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تعرف على أول ضابط مصري يعبر قناة السويس في حرب أكتوبر

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تعرف على أول ضابط مصري يعبر قناة السويس في حرب أكتوبر تعرف على أول ضابط مصري يعبر قناة السويس في حرب أكتوبر

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اللواء أركان حرب مهندس أحمد زكى عابدين، يعد أول ضابط مصري يعبر قناة السويس ظهر يوم 6 أكتوبر من العام 1973، وهو مؤسس إحدى كتائب الفدائيين التي كانت تقوم بأعمال قتالية خلف خطوط العدو، وهو من مواليد 1946 بقرية تزمنت الشرقية بمحافظة بني سويف، وينتمي لعائلة عابدين العريقة بالقرية، والتي ينحدر منها الفنان المصري الراحل حسن عابدين.

وتخرج من الكلية الفنية العسكرية وعمل ضابطا بالجيش المصري، وتولى مناصب عديدة منها منصب الملحق العسكري في واشنطن، ثم تولى قيادة سلاح المهندسين، ثم عين رئيسا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتولى رئاسةً هيئة تعاونيات البناء ثم محافظا لبني سويف ثم محافظا لكفر الشيخ، ثم وزيرا للتنمية المحلية، وحاليا يشغل رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة.

وعن ذكرياته أثناء عبور القناة يقول إن عبوره للقناة كأول ضابط مصري كان وراءه قصة قديمة، فقد كان برتبة ملازم أول وكان قائد الجيش الثاني الميداني وقتها اللواء عبدالمنعم خليل يعرفه جيدا لسابق علمه بتنفيذ الضابط الصغير لنحو 53 عملية عبور شرق القناة أثناء التدريب، وفي إحدى المرات سأل قائد الجيش الثانى الميدانى الضباط سؤالاً وقال من منكم يريد عبور قناة السويس ورفع علم على الضفة الأخرى؟ «فرفع الجميع أيديهم، ولكنه اختاره لسابق معرفته بتنفيذه عمليات عبور ولسابق علمه بأنه كان قائد سرية الفدائيين، وكان له الشرف في الاختيار، وأثناء تنفيذ العبور تم تأمينه بالمدفعية، وعبر القناة سابحا ثم وضع العلم المصري.

وعن تشكيلة لكتيبة الفدائيين يقول عابدين: أن قائد اللواء التاسع الذي كان أحد أفراده هو اللواء أحمد حمدي عبدالحميد، وكان برتبة عقيد وقتها وطلب العقيد أحمد حمدي تشكيل مجموعات الفدائيين ومن فضل الله تعالى كان الملازم أول عابدين حاصلا على فرقة مظلات وصاعقة قبل التحاقه باللواء التاسع مهندسين، لذلك وقع الاختيار عليه وتمت ترقيته لرتبة نقيب محلى حتى يستطيع إصدار الأوامر والتعليمات، واختار العناصر التي تتوافر بها مهارات اللياقة والقتال والذكاء وبالفعل تم اختيار 10 ضباط ونحو 350 جندياً وبدأنا التدريب على الأعمال الفدائية ضد العدو في شرق قناة السويس، وفوجئنا أن الجانب الإسرائيلي يضع نقاطا قوية وحصينة كل 6 كيلو مترات، ورغم ذلك استطاعوا التسلل منها ونفذوا 53 عملية شرق القناة ما بين أسر لجنود وتدمير نقاط حصينة وعمليات استطلاع واشتباك ونسف دبابات وطرق وتلغيمها.

المصرى اليوم

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