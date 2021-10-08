بعد زيادة سعر البنزين .. 9 طرق لترشيد الاستهلاك

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، زيادة أسعار البنزين ، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين 25 قرشا ، كما أنه سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة اليوم الجمعة.

وجاءت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً كالآتي:

7 جنيها للتر البنزين 80

8.25 جنيهات للتر البنزين 92

9.25 جنيهات للتر البنزين 95

فيما تم تحديد سعر بيع المتـر المكعـب مـن الغـاز الطبيعـى المـضغوط المـستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين ٣٧٥ قرشًا بالمواصفات العادية، شاملاً رسم الدمغة النوعى طبقًا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن.

وحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر ٤٢٠٠ جنيـه لكـل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وبـاقى القطاعـات والجهات والاستخدامات الأخرى .

فيما يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقى القطاعات على النحو التالي 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية الت ى يـصدر بتحديـدها قرار من وزير التجارة والصناعة .

2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التى تقـوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وهناك عدد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها تساهم في الحد من حجم استهلاك البنزين للسيارة .

نصائح لاستهلاك سيارتك أقل قدر من البنزين - صورة أرشيفية

9 طرق لترشيد استهلاك البنزين

1- مراقبة حجم استهلاك البنزين مقابل الكيلومتر، وذلك من خلال متابعة العداد الخاص بحجم استهلاك البنزين مقابل المسافة لمعرفة هل مستويات استهلاك البنزين تتناسب مع معدل سير السيارة وعدد الكيلومترات أم ان هناك زيادة تحتاج إلى صيانة ومعرفة أسباب زيادة الاستهلاك .

2- توفير استهلاك السيارة من خلال وضع جدول محدد للانتقال سواء لمكان العمل أو غيره من الاحتياجات لتكون الأماكن قريبة من بعضها في اليوم الواحد، مع وضع خطة للتحرك قبل التحرك والالتزام بها .

3- التأكد من سلامة الإطارات وملؤها بالشكل السليم خاصة ان عدم نفخ الإطارات بالصورة الصحيحة يؤدي إلى زيادة معدل استهلاك البنزين .

4- كلما كانت الطرق مفتوحة والحركة أسرع ساهم هذا في الحد من استهلاك البنزين وبالتالي إذا كان الخروج في أوقات الذروة والزحام غير ضروري يمكن تأجيل مثل هذه التحركات إلى اوقات تكون فيها الحركة مفتوحة في الشوارع .

5- زيادة استهلاك المكابح وتكرار الضغط عليها يؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين .

6- أيضا تبطيل السيارة وإعادة تشغيلها عدة مرات يساهم في زيادة معدل استهلاك البنزين وبالتالي لا يفضل إبطال السيارة طالما كانت مدة الانتظار بسيطة.

7- يجب مراجعة حالة شمعات الاحتراق «البوجيهات» خاصة أن وجود ترسبات عليها يؤدي إلى زيادة معدل استهلاك البنزين.

8- في حالة الاعتماد على السيارات المانيوال يفضل اتباع التسلسل الطبيعي في استخدام ناقل الحركة المناسب مع السرعة وعدم تجاوزه لضمان استهلاك الكميات المناسبة من البنزين دون زيادة.

9- يمكن الاعتماد على إغلاق النوافذ أو على الأقل تقليل المساحات المفتوحة لدى الاعتماد على السرعات العالية لأن مقاومة الهواء للسيارة تزيد من استهلاك البنزين