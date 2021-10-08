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كارتيرون: مواجهة الأهلي تكون سهلة.. وموسيماني مدرب كبير

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كارتيرون: مواجهة الأهلي تكون سهلة.. وموسيماني مدرب كبير كارتيرون: مواجهة الأهلي تكون سهلة.. وموسيماني مدرب كبير

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن أسهل المباريات التي يلعبها تكون أمام الأهلي.

وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «أسهل مباراة بالنسبة لي هي التي تكون أمام النادي الأهلي لأن كل شئ للمنافس أعرفه جيدََا وواضح بالنسبة لي، ومن السهل قراءة المباراة جيدًا».

وعن رأيه في الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قال: «موسيماني مدرب كبير منذ وجوده في جنوب افريقيا واستطاع مواصلة النجاحات مع النادي الأهلي بالتأكيد هو مدرب رائع».

وأوضح :«النادي الأهلي يتميز على مدار تاريخه بـ هوية قوية وشخصية تكتيكية فريدة مهما تغير مدربيه»

المصرى اليوم

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