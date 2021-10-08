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«كله بالحلال» .. سهير رمزي تكشف عدد زيجاتها المتكررة

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«كله بالحلال» .. سهير رمزي تكشف عدد زيجاتها المتكررة «كله بالحلال» .. سهير رمزي تكشف عدد زيجاتها المتكررة

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كشفت الفنانة الكبيرة سهير رمزي عن عدد زيجاتها المتكررة، وذلك خلال استضافتها في برنامج«السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني.
وقالت خلال لقائها: «أول جوازة ليا من حلمي بكر، وكان عندي 16 سنة، والعصمة مكنتش في إيدي وانفصلنا بسبب رفضه دخولي التمثيل، وتاني جوازة قعدت 4 سنين».

وأضافت :«تالت جوازة كانت من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا، وقعدنا حوالي 7 سنين وسبنا بعض بسبب الغيرة، والرابعة كانت الفنان محمود قابيل واستمرت عام وكانت سنة حلوة».

وتابعت : «خامس جوازة من رجل الأعمال سيد متولى، وقعدنا متجوزين 7 أو 8 سنين واطلقنا ورجعنا تاني، وسادس جوازة رجل أعمال سوري وأعدنا أقل من سنة لا يذكر يعنى».
وأكملت :«والجوازة السابعة الفنان فاروق الفيشاوي، وقعدنا متجوزين 5 سنين واطلقنا ورجعنا 3 مرات، والجوازة الثامنة علاء الشربيني والله أعلم هتكمل ولا لأ».

المصرى اليوم

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