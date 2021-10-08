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10 أشخاص ماتوا من عائلة واحدة في حادث أطفيح .. والتحريات تكشف عن السبب

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10 أشخاص ماتوا من عائلة واحدة في حادث أطفيح .. والتحريات تكشف عن السبب 10 أشخاص ماتوا من عائلة واحدة في حادث أطفيح .. والتحريات تكشف عن السبب

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كشفت تحقيقات النيابة العامة ، تفاصيل حادث مصرع 10 أشخاص جميعهم من عائلة واحدة من بينهم أطفال وسيدة حامل في حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة أطفيح جنوب الجيزة.

وقررت جهات التحقيق التحفظ على السيارة المتسببة في وقوع الحادث لعرضها على لجنة فحص فنية لكتابة تقرير عنها، للكشف عن سبب الحادث إذا كان بسبب السرعة الزائدة، أو وجود مشاكل فنية أخرى، وصرحت باستخراج صريح لدفن جثث الضحايا.

وكشفت المناظرة الأولي لجثث الضحايا إصابة بعضهم بكسور وكدمات في مناطق متفرقة، والبعض الآخر توفي بسبب نزيف داخلي وتهتك في الأعضاء الجسد، وتحفظت الأجهزة الأمنية على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية الخاصة بالضحايا لتسليمها لأسرتهم.

ورجحت التحقيقات، سبب وقوع حادث انقلاب السيارة إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق لعدم قدرته على التحكم بها، مما أسفر عن انقلابها ووقع الحادث ومصرع 10 أشخاص وبالإضافة إلى إصابة طفل رضيع بإصابات خطيرة.

المصرى اليوم

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