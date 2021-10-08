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القوات البحرية تنفذ رماية بالصواريخ في منطقة عمليات تمرين "مناورات نسيم"

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الغفيلي: التمارين مع القوات الباكستانية مستمرة لرفع الجاهزية وتعزيز الأمن البحري

القوات البحرية تنفذ رماية بالصواريخ في منطقة عمليات تمرين

بحضور قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي وقائد القوات البحرية الباكستانية الفريق أول أمجد خان نيازي ،وسفير خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد نواف المالكي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة ، نفذت القوات البحرية والقوات الجوية المشاركة في تمرين نسيم البحر -13 رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية في منطقة عمليات التمرين.

وأوضح الفريق الركن الغفيلي أن تمرين نسيم البحر ليس بجديد بين القوات البحرية والقوات البحرية الباكستانية، وهو النسخة رقم 13، مؤكداً أن التمارين مع الأشقاء القوات الباكستانية مستمرة لرفع الجاهزية وتبادل الخبرات وتعزيز الأمن البحري.

وأفاد أن مشاركة القوات الجوية برماية الذخيرة في التمرين تعتبر إضافة للتمرين لدعم وتعزيز الإستراتيجية البحرية في الوصول والاستعداد في أي منطقة تستوجب ذلك لحماية المصالح الحيوية للمملكة.

من جانبه أكد قائد تمرين نسيم البحر 13 اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي أن رماية سفن جلالة الملك بصواريخ سطح - سطح على المدى المتوسط والمدى البعيد ومن وراء الأفق نفذت ولله الحمد بشكل احترافي، ودمرت أهدافها، وكذلك نفذت القوات الجوية الملكية السعودية الرماية بصواريخ جو ـ سطح على أهداف بحرية، وكانت الرماية ناجحة ولله الحمد، وتم تنفيذها بكل احترافية من قبل القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الجوية.

الجدير بالذكر أن مقاتلات القوات الجوية نفذت الرماية في منطقة عمليات بعيدة عن قواعدها، بما تمتلكه من منظومات جوية تمكنها من الطيران لمسافات بعيدة لمساندة وحدات القوات البحرية في مسرح عملياتها في بحر العرب.

القوات البحرية تنفذ رماية بالصواريخ في منطقة عمليات تمرين

القوات البحرية تنفذ رماية بالصواريخ في منطقة عمليات تمرين

القوات البحرية تنفذ رماية بالصواريخ في منطقة عمليات تمرين

القوات البحرية تنفذ رماية بالصواريخ في منطقة عمليات تمرين

القوات البحرية تنفذ رماية بالصواريخ في منطقة عمليات تمرين

القوات البحرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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