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إصابة 33 مسافرا فى حادث تصادم قطارين بتونس

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إصابة 33 مسافرا فى حادث تصادم قطارين بتونس إصابة 33 مسافرا فى حادث تصادم قطارين بتونس

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أفادت الصفحة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، بوقوع حادث تصادم قطارين أسفر عن 33 حالة إصابة.

وقالت الصفحة الرسمية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، إنه جدّ مساء اليوم الخميس 07 أكتوبر 2021 على الساعة 19 و 20 دق على مستوى محطة مقرين الرياض حادث لحاق قطار الأحواز الجنوبية القادم من محطة الرياض في اتجاه محطة تونس بقطار الخطوط البعيدة القادم من محطة قابس والمتوقف بمحطة مقرين الرياض.

وتابعت: أسفر الحادث في حصيلة أولية عن إصابة 33 مسافرا بإصابات متفاوتة الخطورة وقد تم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفيات لتلقي الاسعافات.

وأضافت: وإذ تأسف الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لوقوع هذا الحادث، فإنها تتمنى الشفاء العاجل للمصابين و تعلم أنها قد شرعت في إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات كما تثني على التدخل العاجل للحماية المدنية والسلط اﻷمنية.

المصرى اليوم

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