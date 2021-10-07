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ألمانيا تحاكم مسن يبلغ من العمر 100 عام لعمله في معسكرات الاعتقال النازية

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ألمانيا تحاكم مسن يبلغ من العمر 100 عام لعمله في معسكرات الاعتقال النازية ألمانيا تحاكم مسن يبلغ من العمر 100 عام لعمله في معسكرات الاعتقال النازية

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انطلقت في ألمانيا اليوم الخميس محاكمة رجل عجوز يبلغ من العمر 100 عام، كان حارسا في معسكر ساكسنهاوزن النازي إبان الحرب العالمية الثانية.

ومثل المتهم الذي لم يتم الكشف عن اسمه اليوم أمام محكمة في ولاية براندنبورج، وهو يواجه لائحة اتهام مؤلفة من 3518 نقطة بتهمة التورط في قتل سجناء في المعسكر، كونه كان يعمل داخل معسكر الاعتقال.

لكن عدد من وسائل الإعلام ذكرت أن اسم الحارس جوزيف إس، ومتهم بالتواطؤ في إطلاق النار على أسرى الحرب السوفييت وقتل آخرين بغاز الزيكلون بي، وغطى المتهم خلال المحاكمة وجهه من عدسات الصحفيين بملف.

وتصر السلطات على أن المتهم على الرغم من سنه البالغ مؤهل للمثول أمام القضاء، غير أن المحكمة ربما ستضطر إلى الحد من مدة جلسات محاكمته.

ويعتقد أن المتهم عمل خلال فترة ما بين عام 1942 و1945 كحارس في معسكر ساكسنهاوزن إبان الحرب،

وتشير التقديرات أنه تم احتجاز أكثر من مائتي ألف شخص في ساكسنهاوزن بين عامي 1936 و1945.فيما

توفي عشرات الآلاف من السجناء بسبب الجوع والمرض والإرهاق من العمل القسري وأسباب أخرى، وكذلك من خلال التجارب الطبية وعمليات الإبادة المنهجية لقوات الأمن الخاصة بما في ذلك إطلاق النار والشنق والغاز.

وتشير أغلب التقديرات أن عدد المتوفين في معسكر ساكسنهاوزن يتراوح بين 40 إلى 50 ألف.

ويأتي ذلك بعد أن حاولت حارسة أخرى في معسكر نازي تبلغ من السن 96 عاما الهروب من المحاكمة في ألمانيا في وقت سابق من الشهر الجاري.

المصرى اليوم

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