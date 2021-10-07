أخبار عاجلة

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11699.11 نقطة -
مختبرات "الغذاء والدواء" تُجري 8400 تحليل مخبري خلال سبتمبر -
"الصحة" تدعو لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا -
ضبط 173 ألف إنارة و305 آلاف مقبس مخالفة لنظام مكافحة الغش بجدة -
"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  49 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الطيران المدني" يحدّث لوائح معالجة تذاكر السفر للرحلات الجوية الملغاة.. 3 حالات -
"الصحة": "مزيلات الاحتقان" تحسّن من التنفس لو استُخدِمت بشكل سليم -
"السياحة" تمنع دخول مقارّ وكالات السفر لغير المحصنين بجرعتين.. وهذا الاستثناء فقط -
"حقوق الإنسان" تشارك في محفل "الممارسات الجيدة في مكافحة وباء كوفيد-19" -
التفاصيل الكاملة لاحداث لبنان .. 6 قتلى و50 مصابا فى اشتباكات بلبنان والجيش يحذر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إسرائيل تقترح بناء مستوطنات جديدة في الجولان السوري المحتل

Print
إسرائيل تقترح بناء مستوطنات جديدة في الجولان السوري المحتل إسرائيل تقترح بناء مستوطنات جديدة في الجولان السوري المحتل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، يوم الخميس، بمقترح جديد لحكومة بلادها يقضي بإقامة مستوطنات جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، مساء يوم الخميس، بأن شاكيد أعطت الضوء الأخضر لمقترح تدشين مستوطنات جديدة في النقب جنوبي البلاد، وكذلك في هضبة الجولان السورية المحتلة، وعرضه على الإسرائيلية فور الانتهاء منه.

ونقلت الصحيفة العبرية عن الوزيرة الإسرائيلية أن هناك قيمة كبيرة واهتمام بالغ من الحكومة للاستحواذ على أراضي الدولة، وأن بناء مستوطنات جديدة في النقب والجولان يعزز ويعود بالفائدة على جميع سكان المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيليت شاكيد أكدت بأن إسرائيل تعتزم إقامة مدينة جديدة في النقب، تسمى «كسيف»، فضلا عن إقامة بلدة جديدة تسمى «حيران»، وبلدة أخرى باسم «يتير»، وأنها في انتظار الحصول على الموافقات منذ وقت طويل.

وذكرت إيليت شاكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلية للصحيفة نفسها، أنه سبق وتقدمت إسرائيل بإقامة مستوطنة جديدة في منطقة النقب بالقرب من منطقة غلاف غزة، تحت اسم «حانون»، ولكن تأجل مشروع هذه المستوطنة، لفترة من الزمن، مطالبة رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بينيت، بإعادة تدشين المستوطنة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة

تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة

وزيرة الهجرة: نعيش في أزهى عصور المرأة.. ولدينا 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية

وزيرة الهجرة: نعيش في أزهى عصور المرأة.. ولدينا 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية

«الاتصالات»: تشبيك شباب المتدربين مع الجهات المشاركة في المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الحكومة

«الاتصالات»: تشبيك شباب المتدربين مع الجهات المشاركة في المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الحكومة

فرنسا تشكّك في جدّيّة التزام الحكومة الإيرانية الجديدة بالاتفاق النووي

فرنسا تشكّك في جدّيّة التزام الحكومة الإيرانية الجديدة بالاتفاق النووي