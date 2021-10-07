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وزير العدل: كلفنا بتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة

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وزير العدل: السيسي كلفنا بتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وزير العدل: كلفنا بتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة

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قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح كلفه بتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحا أنه جرى الاهتمام بالتقنية الحديثة للعمل على راحة المواطنين.

وأضاف عمر مروان خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إدخال التكنولوجيا الحديثة في الشهر العقاري، ورفع كفاءة أكثر من 300 محكمة، موضحا أنه يحدث تطويرا لآليات المحاكم من خلال تقديم خدمة مدنية تليق بالمواطنين.

وتابع وزير العدل أنه يوجد 38 محكمة جنائية وأكثر من 100 محكمة فرعية تابعة تعمل عن طريق النظام الإلكتروني من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم الدعاوي الجنائية على الإنترنت.

وأردف عمر مروان أنه يجري تحويل الكلام إلى كتابة بواسطة الذكاء الاصطناعي، للمساهمة في سرعة الحكم الدقيق في مختلف القضايا، مضيفا أن مؤشر إنجاز القضايا مبشر ولا يوجد قضايا كثيرة متراكمة إلا ما ندر.

واستطرد وزير العدل أن هناك تحسن ملحوظ في أداء العدالة موضحا أنه حتى الآن لم تصل سرعة العدالة إلى حالة الرضى التام، لكن الأمور تسير بشكل جيد وفي تقدم دائم.

وأشار عمر مروان إلى أن التعيينات في النيابة والقضاء تشهد حالة من السرعة والانضباط في معايير الاختيار، وفقا لأسس عادلة، مضيفا أن هناك عوامل كثيرة ترتبط بالتعيينات.

المصرى اليوم

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