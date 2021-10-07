مستشار المفتي: الزواج بنية الطلاق حرام شرعًا.. والمحلِّل والمحلَّل له ملعونان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكّد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، أنّ زواج المحلل حرام شرعًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الخميس، إن الزواج بنية الطلاق حرام شرعًا، مؤكّدًا أنّ شرط الزواج الصحيح هو نية الاستمرار.

وأضاف عاشور أنّ الزواج بنية الطلاق يقلل من كرامة المرأة، مؤكّدًا أن هذا الزواج باطل وغير صحيح.

وشدّد مستشار المفتي، على الحاجة لقيمة نخوة الرجل على زوجته، في المجتمع، مذكّرًا بأن المحلِّل والمحلَّل له ملعونان.

كان شريف قد استضاف شخصًا يدعى أحمد الملاح، يقول إنه يعمل «محلِّل»، ويصف نفسه بـ«الشرعي».

وأكّد الملاح أنه تزوج 33 مرة، قاصدًا بذلك فعل الخير فقط، لإعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طلقن 3 مرات، مؤكدا أن ما يفعله «عمل خيري لوجه الله بدون أي مقابل».