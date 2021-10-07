أخبار عاجلة

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11699.11 نقطة -
مختبرات "الغذاء والدواء" تُجري 8400 تحليل مخبري خلال سبتمبر -
"الصحة" تدعو لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا -
ضبط 173 ألف إنارة و305 آلاف مقبس مخالفة لنظام مكافحة الغش بجدة -
"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  49 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الطيران المدني" يحدّث لوائح معالجة تذاكر السفر للرحلات الجوية الملغاة.. 3 حالات -
"الصحة": "مزيلات الاحتقان" تحسّن من التنفس لو استُخدِمت بشكل سليم -
"السياحة" تمنع دخول مقارّ وكالات السفر لغير المحصنين بجرعتين.. وهذا الاستثناء فقط -
"حقوق الإنسان" تشارك في محفل "الممارسات الجيدة في مكافحة وباء كوفيد-19" -
التفاصيل الكاملة لاحداث لبنان .. 6 قتلى و50 مصابا فى اشتباكات بلبنان والجيش يحذر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلاف بين زوجين بمكة بسبب الإعلانات والظهور في مواقع التواصل الاجتماعي!

Print
خلاف بين زوجين بمكة بسبب الإعلانات والظهور في مواقع التواصل الاجتماعي! خلاف بين زوجين بمكة بسبب الإعلانات والظهور في مواقع التواصل الاجتماعي!
محام: الحادثة خاضعة لسلطة القاضي التقديرية في فسخ النكاح من عدمه

خلاف بين زوجين بمكة بسبب الإعلانات والظهور في مواقع التواصل الاجتماعي!

روى المحامي فيصل بن تركي غربي؛ قصة طلب فسخ عقد نكاح وصفها بـ"الغريبة من نوعها"؛ بعد مطالبة امرأة بفسخ عقد نكاحها بسبب أن زوجها يمنعها من التصوير ببرامج التواصل الاجتماعية، والإعلان فيها كـ"مؤثرة".

وقال "غربي" وهو يروي القصة لـ"سبق": "بعد مرور سنوات من زواجهما تتوجه الزوجة لبرامج التواصل الاجتماعي للإعلانات؛ في الوقت الذي يمنع الزوج ظهورها في تلك البرامج؛ فيما تدافع بقولها عن موافقته لشرط عقد زواجها، وهو عدم منعها من العمل".

وأضاف: "رفض زوجها بسبب ما واجهه من انتقاد وعرض خصوصيات حياتهم الزوجية وعدم استقرارها، إذ إنه يعد من أبرز المشاكل الحديثة التي قد يتم فسخ عقد النكاح بسببها، وحيث إن عقد النكاح ميثاق غليظ ورابطة تجمع الزوجين باختيارهما، فلا يجوز الإكراه فيه بوجه من الوجوه، لأنه يتعلق بحياة الزوجين ومستقبلهما وأولادهما، ومن ثم لا يجوز أن يدخل طرف من طرفي العقد مكرهاً أو مخدوعاً أو مغشوشاً؛ لأن الشريعة الإسلامية منعت الغرر في كافة العقود، ومنها عقد النكاح".

وختم "غربي" بقوله: "تلك الأسباب تعتبر من الأسباب الحديثة التي نشهدها في الوقت الراهن، ومن النصائح التي ننصح بها، وهو وجوب توضيح أهداف كلا الزوجين في عقود الزواج، مع احترام المواثيق المعهودة بينهما، بأن تكون شروطاً معقولة وسهل تنفيذها بين طرفي العقد، محققين مقاصد الشريعة الإسلامية، بهذا العقد، ونظراً لحداثة الواقعة بحيث إن (الشهرة في مواقع التواصل) ليس عملاً محدداً بنظام معين، ومع وجود حالات تعتبر أنه مصدر رزق لها، فتعتبر هذه الحالة خاضعة لسلطة القاضي التقديرية في فسخ النكاح من عدمه".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11699.11 نقطة

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11699.11 نقطة

مختبرات "الغذاء والدواء" تُجري 8400 تحليل مخبري خلال سبتمبر

مختبرات "الغذاء والدواء" تُجري 8400 تحليل مخبري خلال سبتمبر

"الصحة" تدعو لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

"الصحة" تدعو لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

ضبط 173 ألف إنارة و305 آلاف مقبس مخالفة لنظام مكافحة الغش بجدة

ضبط 173 ألف إنارة و305 آلاف مقبس مخالفة لنظام مكافحة الغش بجدة