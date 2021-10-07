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"الدعيلج" يلتقي أمين "الإيكاو" ويبحثان الارتقاء بمنظومة الطيران المدني محليًا وإقليميًا

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"الدعيلج" يلتقي أمين "الإيكاو" ويبحثان الارتقاء بمنظومة الطيران المدني محليًا وإقليميًا "الدعيلج" يلتقي أمين "الإيكاو" ويبحثان الارتقاء بمنظومة الطيران المدني محليًا وإقليميًا

التقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" خوان كارلوس سالاسار بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة "الإيكاو" الدكتور بدر بن صالح الصقري، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وعقب اللقاء جرى اجتماع مع قيادات الهيئة لاستعراض إستراتيجية القطاع وما تمتلكه المملكة من مقومات حيوية وفرص نمو عالية، ومناقشة سبل تبادل الدعم المشترك بين المنظمة والهيئة للارتقاء بمنظومة الطيران المدني محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأوضح أمين عام منظمة الإيكاو في تصريح صحفي، أن استراتيجية الطيران المدني تنطلق من أرضية صلبة مستندة إلى رؤية المملكة 2030 ، مشيرًا إلى وجود رغبة صادقة وعمل حقيقي في مضاعفة أعداد المسافرين والشحن الجوي، مؤكدًا أن الهيئة تعمل وفق أسس تتلاءم مع سياسة منظمة الإيكاو.

وأشاد بدعم المملكة العربية المستمر لأنشطة وأعمال الإيكاو، ومن بينها استضافة مقر البرنامج التعاوني لأمن الطيران لإقليم الشرق الأوسط (CASPMID)، ومكتب المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرياض (RSOO)، بالإضافة إلى إعارة الموظفين الخبراء للمنظمة، فضلاً عن الإسهامات الرئيسة الأخرى.

وقال سالاسار: إن هيئةالطيران المدني تحرز تقدمًا لافتًا في البيئة، ونقدر للمملكة دعمها هذا المجال".

يُذكر أن زيارة الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" للمملكة اشتملت على جولة في متحف صقر الجزيرة للطيران في الرياض، شملت أقسام المتحف واستمع إلى شرح عن مقتنياته التي تعكس تطور تاريخ القوات الجوية منذ تأسيس البلاد على يد المغفور له الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ، التي تشمل مرحلة التأسيس ومرحلة التطوير والتجديد، واطلع على نماذج للطائرات القديمة المستخدمة وأول طائرة أهديت للملك عبدالعزيز من الرئيس الأمريكي روزفلت عام 1364هـ وكانت من طراز «داكوتا».

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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