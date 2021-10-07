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إبراهيم عيسى يحذر من «أجندة نتفيلكس»: تدعم إسرائيل والموساد والمثليين

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إبراهيم عيسى يحذر من «أجندة نتفيلكس»: تدعم إسرائيل والموساد والمثليين إبراهيم عيسى يحذر من «أجندة نتفيلكس»: تدعم إسرائيل والموساد والمثليين

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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن تطبيق نتفليكس دليل على التجارة الحرة والعولمة، وأن أي إنسان في أي مكان في العالم يستطيع تحميل منصة أو تطبيق ويتعامل مباشرة مع نتفيلكس، وهي العولمة، من خلال مشاهدة أفلام ومسلسلات درامية ووثاق من كل انحاء العالم وبكل لغات العالم، كاشفًا عن أن سياسة نتفيلكس تضم أجندة سياسية تدعم إسرائيل والموساد والمّثليين على أنها عقائد.

وأضاف عيسى، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أن التجارة الحرة والعولمة أكثر جانبين تُهاجمهما الرأسمالية، مؤكدًا أن تصبح دراما العالم بين يديك نجاح كبير للرأسمالية والتجارة الحرة والعولمة معًا.

وتساءل لماذا حقق المسلسل الكوري «لعبة الحبار» كل هذا النجاح؟ متابعًا: «لازم نعترف ان نتفليكس أصبحت ضيف في كل بيت، مؤكدًا أن هناك تأثيرًا مروعًا لوسائل التواصل الاجتماعي على الاولاد والبنات والشباب بمختلف الأعمار، قائلًا: مفيش أب هيقدر يمنع أولاده عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

المصرى اليوم

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