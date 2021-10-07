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تراجع جديد.. الذهب فى وعالميا مساء اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

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تراجع جديد.. أسعار الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 تراجع جديد.. الذهب فى وعالميا مساء اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

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واصلت أسعار الذهب، مساء اليوم الخميس، 7 أكتوبر 2021، التراجع الذي بدأت فيه صباح اليوم، حيث انخفض سعر الذهب عالميا، عقب صدور بيانات طلبات إعانة البطالة، وواصل سعر الذهب في مصر انخفاضه، لكن بنسبة بسيطة في استجابة للانخفاض العالمى، وتراوح سعر الذهب عيار 21 ما بين 769 و772 جنيهًا.

تقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب محليا وعالميا، يوميا، للتيسير على راغبى الشراء أو البيع من المواطنين والمستثمرين، لتحديد احتياجاتهم قبل الشراء سواء في أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 879 إلى 882 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 769 إلى 772 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 659 إلى 662 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% إلى 10%، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6152 إلى 6176 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، عقب صدور بيانات طلبات الإعانة الأمريكية والتى انخفضت إلى 326 طلب وكان المتوقع 348 طلب، وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.36%،، وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.36%، ويشهد الذهب حالة من التذبذب وعدم الإستقرار بسبب تأثره بالدولار ومخاوف تقليص الاحتياطى الأمريكى للتحفيز الإقتصادى.

انخفضت اسعار الذهب في أسواق المال، مساء اليوم، بنسبة طفيفة وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 775.27 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،755.18 $ .

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المصرى اليوم

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