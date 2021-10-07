«يا فاتني» أغنية حماقي الجديدة تتخطى حاجز النصف مليون بعد 24 ساعة من طرحها

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تجاوزت أغنية «يا فاتني» للمطرب محمد حماقي حاجز الـ 500 ألف مشاهدة على قناته على اليوتيوب بعد أقل من 24 ساعة من إصدارها.

وطرح الفنان محمد حماقي، أمس ألبومه الغنائي الجديد «يا فاتني»، كاملًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وعلى برج خليفة احتفل حماقي بإصدار ألبومه الجديدة وظهرت صورة «حماقي» مع الاستماع إلى مقاطع قصيرة من أغنيات ألبومه «يا فاتنّي»، وعرض بعض أسماء أغنياته.

يا فاتني، هي أغنية ألبوم محمد حماقي الرئيسية، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع وميكس توما ديجيتال، وماستر طارق مدكور، وجيتار مصطفى نصر.

ويضم ألبوم محمد حماقي الجديد يا فاتني 10 أغاني، منها 5 سبق طرحها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وجاءت أبرزها: «زيها مين» كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي تميم، «لو هتسيب» كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، «تك» كلمات أميرطعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكساچ توما، «طالع موضة» كلمات تامر حسين وألحان تامر على وتوزيع وميكساچ أحمد إبراهيم.

ياااا يا فاتنّي شوق آسرني طال غيابك

يااااه ليه تفارق قلب عاشق دق بابك

يا ناسي عمري ومالك أمري

تعبت قلبي من عذابه

ومين بيقسى وعادي بينسى

حبايبه لما عنه غابوا

يا ناسي شوقي وحنيني

يا ريتني أنساك

ياااا يا فاتنّي خدت مني قلبي هاته

يااااه مين بإيده يعني ينسى ذكرياته

هواك غلبني ليالي سايبني

ما بين دموعي واشتياقي

وبتلاحقني ويا تلحقني

يا تقضي ع اللي مني باقي

يا ناسي شوقي وحنيني