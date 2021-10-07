الأردن : عودة الطيران العارض من فرنسا مطلع تشرين الثاني

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جى بي سي نيوز :– قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن الطيران العارض من فرنسا سيعود إلى الأردن اعتبارا من مطلع تشرين الثاني المقبل.

وأكد : أن الطلب الفرنسي على السياحة في الأردن كبير جدا، مشيرا إلى اجتماعات متواصلة مع مكاتب السياحة خلال معرض السياحة العالمي (IFTM Top Resa) الذي ينعقد في باريس.

ونوه عن أن السياح الفرنسيين كانوا الأعلى من حيث القدوم إلى الأردن خلال أيلول الماضي، وفق رصد هلا أخبار، وكشف عن 3 آلاف مسافر عبر الملكية الأردنية من الآن وحتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى رحلات يومية ستنظمها الملكية بين عمان وبارسه اعتبارا من مطلع العام القادم.

وبين أن عودة الطيران العارض ومنخفض التكاليف يؤشر إلى أن العام القادم سيشهد حركة سياحية تعود بنا إلى أرقام عام 2019، وفق رصد هلا أخبار، لافتا إلى أن الهدف هو الوصول إلى 5.5 مليار دولار كدخل سياحي في عام 2023.

وقال إن الهيئة تدعم برامج الطيران العارض وتستهدف زيادة مدة إقامة السائح في الأردن لمدة 7 أيام، وحوافز تسويقية مشتركة مع الشركات السياحية المحلية والأجنبية ، وفق المملكة .

وقال إنه سيتم توزيع السياح على مدار السنة لرفع معدل استيعاب الفنادق من 65% في عام 2016 إلى 90%.

وأشار إلى البدء بخطط تسويقية مع دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية، كما سيتم التوجه إلى دول آسيا بعد فتحها.