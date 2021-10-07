أستاذ بجامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لا تقضي بواجب خدمة الزوجة للزوج

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قال الدكتور ربيع الغفير، أستاذ بجامعة الأزهر، إن خدمة الزوجة للزوج تحتاج إلى تأصيل شرعي أولًا، مضيفًا: أكد الفقهاء على أن خدمة الزوج غير واجبة على الزوجة، لأن الأدلة التي جاءت في الشريعة الإسلامية من خدمة المرأة لزوجها لا تقتضي الوجوب، بل أقصى الوجوب هو الاستحباب والتطوع.

وأضاف الدكتور ربيع الغفير، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن خدمة الزوجة للزوج أعظم أنواع الجهاد، مستشهدًا بحديث النبي (صلى الله عليه وسلم) للسيدة أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها، عندما جاءت تسأل رسول الله عما يعدل الجهاد والحج والنفقة، تلك الأمور التي يقوم بها الرجال دون النساء؛ فقال لها النبي أن تخبر النساء بأن حسن تبعلها لزوجها يعدل ذلك كله.

وأوضح أن خدمة الزوجة لزوجها في الأديان والمجتمعات هي المتعارف عليها، وأن المرأة هي المنوط بها خدمة البيت، مستشهدًا بحديث النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه جاءته فاطمة -ابنته- رضي الله عنها وقد بلغها أنه جاء إلى أبيها سبي فجاءت إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) تقول: يا أبت أريد خادمًا؟ فقال: يا ابنتي إن أصحاب الصفة فقراء ضعفاء وسوف تباع هذه السبايا و... فيهم فلا أعطيك خادمًا وأدعهم تطوي بطونهم من الجوع، وردها وعلمها أن تقول عند النوم: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر ثلاثًا وثلاثين مرة، سبحان الله ثلاثًا وثلاثين، والحمد لله ثلاثا وثلاثين، والله أكبر أربعًا وثلاثين، مؤكدًا أن الذِّكر يعطي قوة وطاقة.