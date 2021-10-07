أخبار عاجلة

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11699.11 نقطة -
مختبرات "الغذاء والدواء" تُجري 8400 تحليل مخبري خلال سبتمبر -
"الصحة" تدعو لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا -
ضبط 173 ألف إنارة و305 آلاف مقبس مخالفة لنظام مكافحة الغش بجدة -
"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  49 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الطيران المدني" يحدّث لوائح معالجة تذاكر السفر للرحلات الجوية الملغاة.. 3 حالات -
"الصحة": "مزيلات الاحتقان" تحسّن من التنفس لو استُخدِمت بشكل سليم -
"السياحة" تمنع دخول مقارّ وكالات السفر لغير المحصنين بجرعتين.. وهذا الاستثناء فقط -
"حقوق الإنسان" تشارك في محفل "الممارسات الجيدة في مكافحة وباء كوفيد-19" -
التفاصيل الكاملة لاحداث لبنان .. 6 قتلى و50 مصابا فى اشتباكات بلبنان والجيش يحذر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أستاذ بجامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لا تقضي بواجب خدمة الزوجة للزوج

Print
أستاذ بجامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لا تقضي بواجب خدمة الزوجة للزوج أستاذ بجامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لا تقضي بواجب خدمة الزوجة للزوج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ربيع الغفير، أستاذ بجامعة الأزهر، إن خدمة الزوجة للزوج تحتاج إلى تأصيل شرعي أولًا، مضيفًا: أكد الفقهاء على أن خدمة الزوج غير واجبة على الزوجة، لأن الأدلة التي جاءت في الشريعة الإسلامية من خدمة المرأة لزوجها لا تقتضي الوجوب، بل أقصى الوجوب هو الاستحباب والتطوع.

وأضاف الدكتور ربيع الغفير، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن خدمة الزوجة للزوج أعظم أنواع الجهاد، مستشهدًا بحديث النبي (صلى الله عليه وسلم) للسيدة أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها، عندما جاءت تسأل رسول الله عما يعدل الجهاد والحج والنفقة، تلك الأمور التي يقوم بها الرجال دون النساء؛ فقال لها النبي أن تخبر النساء بأن حسن تبعلها لزوجها يعدل ذلك كله.

وأوضح أن خدمة الزوجة لزوجها في الأديان والمجتمعات هي المتعارف عليها، وأن المرأة هي المنوط بها خدمة البيت، مستشهدًا بحديث النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه جاءته فاطمة -ابنته- رضي الله عنها وقد بلغها أنه جاء إلى أبيها سبي فجاءت إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) تقول: يا أبت أريد خادمًا؟ فقال: يا ابنتي إن أصحاب الصفة فقراء ضعفاء وسوف تباع هذه السبايا و... فيهم فلا أعطيك خادمًا وأدعهم تطوي بطونهم من الجوع، وردها وعلمها أن تقول عند النوم: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر ثلاثًا وثلاثين مرة، سبحان الله ثلاثًا وثلاثين، والحمد لله ثلاثا وثلاثين، والله أكبر أربعًا وثلاثين، مؤكدًا أن الذِّكر يعطي قوة وطاقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الشرقية يستعرض أداء ونسب تنفيذ مشروعات الأنفاق الجاري تنفيذها

محافظ الشرقية يستعرض أداء ونسب تنفيذ مشروعات الأنفاق الجاري تنفيذها

مدير مستشفي قنا: أجرينا أكثر من 450 جراحة دقيقة بوحدة إصلاح التشوهات خلال عامين

مدير مستشفي قنا: أجرينا أكثر من 450 جراحة دقيقة بوحدة إصلاح التشوهات خلال عامين

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: حصلنا على المركز الثانى محليًا والـ11 عربيًا في «تصنيف التايمز»

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: حصلنا على المركز الثانى محليًا والـ11 عربيًا في «تصنيف التايمز»

بدء أعمال إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بـ 13 كلية جديدة

بدء أعمال إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بـ 13 كلية جديدة