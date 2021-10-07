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نقيب المأذونيين: خدمة الزوجة للزوج ترفع مؤشرات الطلاق في

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نقيب المأذونيين: خدمة الزوجة للزوج ترفع مؤشرات الطلاق في مصر نقيب المأذونيين: خدمة الزوجة للزوج ترفع مؤشرات الطلاق في

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قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونيين، إن العادات والتقاليد في الشرق الأوسط، خاصة في جمهورية العربية، أن الزوجة هي مديرة البيت والقائمة على إدارته، ويجوز لها أن تدير كيفما شاءت في ملبس ومأكل وتربية وغيرها.

وأضاف الشيخ إسلام عامر، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن المجتمع المصري مستحب لديه بأن تقوم الزوجة على خدمة الزوج، لافتًا إلى أن المقصود بنوع الخدمة التي تقدم من الزوجة للزوج هي الخدمة المنزلية والتي تشمل البيت والمأكل وتربية الأولاد، وأيضًا طاعة الزوج بما لا يخالف شرع الله.

وأوضح نقيب المأذونيين، أن الحياة الزوجية تقوم على الشراكة والمودة والرحمة والتماسك، منوهًا بأن خدمة الزوجة للزوج تساهم في رفع مؤشرات نسبة الطلاق في الدولة المصرية.

المصرى اليوم

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