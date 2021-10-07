«برشلونة» يخطط للتعاقد مع «أونانا»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يخطط مسؤولو نادى برشلونة الإسبانى للتعاقد مع الكاميرونى أندريه أونانا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أياكس أمستردام الهولندى، خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مارك أوفرمارس، المدير الرياضى لأياكس، قبل عدة أيام، فشل ناديه في التوصل لاتفاق مع أونانا من أجل تمديد عقده الحالى والذى ينتهى بنهاية هذا الموسم، وبناءً عليه سيكون لأونانا مطلق الحرية في التفاوض مع أي نادٍ بداية من يناير المقبل.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن برشلونة مهتم بتعزيز مركز حراسة المرمى في صفوفه بالتعاقد مع أونانا، علمًا بأن البرازيلى نيتو بنسبة كبيرة سيكون خارج النادى في الصيف.

وأضافت الصحيفة أن أونانا نال إعجاب برشلونة في العديد من المناسبات، حيث يعد أحد خريجى أكاديمية «لا ماسيا» المملوكة للنادى الكتالونى، ورحل عنها قبل 5 سنوات، إلا أن الحارس، صاحب الـ25 عامًا، يملك عدة عروض من أندية إنتر ميلان، نابولى، أتلتيكو مدريد، وأوليمبيك ليون.

وأوضحت أنه رغم وجود تأكيدات في إيطاليا بأن أونانا أتم اتفاقه مع إنتر، إلا أن اللاعب ينتظر جميع العروض لوضعها على الطاولة واختيار الأفضل، موضحة أن الحارس الكاميرونى منفتح على اللعب في إسبانيا أو إيطاليا، وسيحظى عرض برشلونة باهتمام خاص منه، لكن اللاعب ينتظر معرفة التفاصيل وتقييم المشروع الرياضى.

في سياق آخر، كشف الأوروجويانى لويس سواريز، نجم برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالى، كواليس رحيله عن النادى الكتالونى، قبل بداية الموسم الماضى، مشيرًا إلى أنه تعرض لمضايقات يصعب عليه نسيانها.

وقال سواريز، في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الكتالونية: «أعتقد أننى لم أستحق الطريقة التي غادرت بها، فإذا كانت لديك السلطة كان عليك أن تواجهنى وجهًا لوجه، وتشرح لى كل شىء، ولا تخبرنى أننى إذا لم أرحل حتى يوم الأربعاء سوف يتم الاعتماد علىّ في مباراة فياريال».

وأضاف: «أرسلونى للتدريب في الملعب رقم 3، بعيدًا عن المجموعة، إنها أشياء يصعب نسيانها، لكننى لست مضطرًا للتفكير فيها، ولكن في القيام بعملى بشكل جيد وإظهار أننى سأستمر في القتال من أجل أشياء مهمة».

وأشار إلى أنه حزين على حال برشلونة حاليًا، مؤكدًا: «رؤية ما يحدث للبارسا يؤلمنى لأننى كنت مغرمًا جدًا بالنادى، لقد منحنى كل شىء، لقد وثق بى في وقت صعب في مسيرتى المهنية، وهو أمر مؤلم لأصدقائى في الداخل، وللصداقات الموجودة هناك، وللأشخاص الذين يعملون بالداخل كل يوم، من المؤلم أن أرى برشلونة على هذا النحو».

وعن مواجهة برشلونة في كامب نو العام الماضى، وكذلك رحيل صديقه الأرجنتينى ليونيل ميسى إلى باريس سان جيرمان، قال: «فى العام الماضى، كان من الغريب بالنسبة لى العودة إلى كامب نو ومواجهة ميسى كمنافس، وسيكون الأغرب الآن عدم رؤية ليو بقميص برشلونة، لكن الأمور تحدث لسبب ما، الآن هو في باريس وأنا في أتلتيكو مدريد، وقبل عام كنا معًا في برشلونة».

وتحدث سواريز عن تجربته الحالية مع أتلتيكو مدريد، قائلًا: «أتمتع بثقة زملائى في الفريق، والموظفين، والمشجعين، إنهم يثقون في إمكانياتى وما يمكننى المساهمة به، فهم يؤمنون بى، وهذا يمنحنى شعورًا بأهميتى، هناك أجواء رائعة في الفريق».

وفى السياق ذاته، وجه الألمانى مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى النادى الكتالونى، رسالة، بعد تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة، حيث لم يفز برشلونة سوى في مباراة واحدة من آخر 4 مباريات خاضها في الليجا، كما تلقى خسارتين متتاليتين في دورى الأبطال.

وكتب تير شتيجن، عبر حسابه على «تويتر»: «لقد كانت بداية صعبة للموسم، الآن هناك متسع من الوقت لتحليل الوضع».

وأضاف: «يجب أن نعود أقوى بعد التوقف الدولى، وبعقلية صلبة وحادة.. لنفعل ذلك معًا، يحيا البارسا».

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الليجا، برصيد 12 نقطة، وله مباراة مؤجلة، علمًا بأن الثلاثى المتصدر ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد لديهم 17 نقطة.