«هالاند» يختار اللعب لـ«ريال مدريد»

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بوروسيا دورتموند الألمانى، في الانتقال لريال مدريد الإسبانى، في الفترة المقبلة.

ويملك هالاند (20 عامًا) شرطًا جزائيًا في عقده مع دورتموند، يمنحه حق الرحيل في الصيف المقبل، بعد سداد 75 مليون يورو.

وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن الفرنسى كيليان مبابى، نجم باريس سان جيرمان، يظل الهدف الرئيسى لريال مدريد. وأضافت الصحيفة أن الأقرب هو ضم مبابى مع نهاية عقده مع سان جيرمان في الصيف المقبل بدون مقابل، وهو ما يحفز ريال مدريد لتكريس أمواله لعقد صفقة أخرى ضخمة.

وأوضحت الصحيفة أن التعاقد مع هالاند يثير اهتمام ريال مدريد، والذى يرى أنه تدعيم نموذجى لخط هجوم الميرنجى، نظرًا لإمكاناته الفذة بالنظر لصغر سنه.

وأكد برنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى الشهير أن هالاند اختار بالفعل الانتقال لريال مدريد في الموسم المقبل، رغم رغبة العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في ضمه. في سياق آخر، طلب مسؤولو ريال مدريد من الكرواتى لوكا مودريتش، لاعب خط وسط الفريق، اعتزال اللعب دوليًا. ويستعد مودريتش (36 عامًا) حاليًا لخوض مباراتى قبرص وسلوفاكيا مع منتخب بلاده، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر. وبحسب موقع «ديفينسا سينترال» الإسبانى، فإن ريال مدريد طلب من مودريتش عدم خوض بعض مباريات منتخب كرواتيا، بسبب عمره ولياقته البدنية.

إيرلينج هالاند - صورة أرشيفية

وأوضح التقرير أن هناك حالة قلق داخل ريال مدريد من تأثير خوض مباريات منتخب كرواتيا على أداء مودريتش مع الميرنجى، حيث يفضلون أن تكون فترة التوقف الدولى بمثابة فترة راحة للاعب بدلًا من الدخول في دوامة جديدة من المباريات.

وأكد التقرير أن ريال مدريد لن يتحكم في قرار مودريتش، وسيترك له حرية قبول هذا الطلب من عدمه.

ويفضل ريال مدريد لو كان مودريتش أكثر تركيزًا مع ريال مدريد من منتخب كرواتيا، تمامًا مثل الألمانى تونى كروس، الذي اتخذ قرارًا بالاعتزال الدولى بعد خروج ألمانيا من يورو 2020، رغم صغر سنه مقارنة باللاعب الكرواتى.

إلا أن ريال مدريد لن يطلب من مودريتش اعتزال اللعب الدولى، ولكن التغيب عن بعض الاستدعاءات الدولية، حتى لا تتأثر لياقته البدنية.

وختم التقرير بالتأكيد مرة أخرى على أن ريال مدريد لن يتدخل في قرار مودريتش، ولن يجبره على شىء، ولكن الأمر بمثابة طلب يحمل في طياته نصيحة.