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الجونة يعلن تعاقده مع صفقتين قبل غلق الميركاتو الصيفي

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الجونة يعلن تعاقده مع صفقتين قبل غلق الميركاتو الصيفي الجونة يعلن تعاقده مع صفقتين قبل غلق الميركاتو الصيفي

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أعلن نادي الجونة تعاقده رسميًا مع حسام غانم «إيفونا» مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لتعزيز صفوف فريقه بداية من الموسم المقبل.

وكتب الجونة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «مهاجم القادم؟ حسام غانم»ايڤونا«ينضم للجونة بشكل نهائي».

كما أعلن النادي الساحلي تعاقده رسميًا مع المهاجم الغاني أميدو إدريسو، قادمًا من نادي تشينا، لمدة 4 سنوات مقبلة.

الجدير بالذكر أن الجونة تعاقد مع عدد من الصفقات وهي محمد رزق، والحارس عماد السيد، وعمرو طارق، وكريم طارق، وشميلس بيكلي، وخالد قمر، ومحمود عبدالقادر، ومحمود الجزار.

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