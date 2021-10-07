عودة مذهلة للديوك .. فرنسا تهزم بلجيكا في لقاء مثير

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تمكن منتخب فرنسا من الفوز على منافسه بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم رفاق اللاعب إيدين هازارد بهدفين دون رد في الدقائق كاراسكو ولوكاكاو عند الدقائق 37 و40، وعاد الديوك من بعيد خلال أحداث الشوط الثاني بثلاثية عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 62، وكيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 69، ثم تيو هرنانديز في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز يتأهل منتخب فرنسا إلى مواجهة منافسه الإسباني في نهائي دوري الأمم الأوروبية وذلك بعدما تفوق الأخير على مستضيفه إيطاليا بهدفين مقابل هدف أمس الأربعاء.