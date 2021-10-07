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مدرب نيوكاسل يثير القلق حول مستقبله بعد الاستحواذ السعودي

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مدرب نيوكاسل يثير القلق حول مستقبله بعد الاستحواذ السعودي مدرب نيوكاسل يثير القلق حول مستقبله بعد الاستحواذ السعودي

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تحدث ستيف بروس، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، عن مستقبله في ظل التغيرات التي تشهدها إدارة النادي فبعد انتقال ملكيته إلى مجموعة جديدة يقودها الصندوق الاستثماري السعودي.

وقال بروس في تصريحات لصحيفة تليجراف الإنجليزية: «أرغب في الاستمرار والحصول على فرصة لأظهر للملاك الجدد ما يمكنني فعله، لكن يجب أن أتحلى بالواقعية».

وأضاف: «قد يرغب الملاك الجدد في التعاقد مع مدرب جديد لتنفيذ خططهم، يرغب الملاك الجدد في العادة، في التعاقد مع مدرب جديد. قضيت فترة طويلة بما يكفي في عالم التدريب لفهم ذلك».

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وواصل صاحب الـ60 عاما: «قلت منذ اليوم الأول لسماع أخبار الاستحواذ إنه أفضل شيء بالنسبة للنادي. أساند أي قرار يدفع نيوكاسل إلى الأمام».

واختتم تصريحاته: «لن أشعر بالمرارة أو الغضب حيال أي قرار مهما حدث، بالطبع سأشعر بالحزن إذا فقدت وظيفتي. إنها الوظيفة التي أردتها طوال حياتي، وبقدر ما كانت صعبة كنت فخورا للغاية بتدريب نيوكاسل لن يتغير ذلك أبدا».

ويعيش فريق نيوكاسل أوقات غير جيدة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي تحت قيادة ستيف بروس حيث يحتل المركز قبل الأخير من جدول الترتيب برصيد 3 نقاط وذلك بعد مرور 7 جولات.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليج» قد أعلنت عن استحواذ مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة في على نادي نيوكاسل يونايتد، وذلك في بيان رسمي اليوم الخميس.

المصرى اليوم

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