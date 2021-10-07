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الجيش الروسي: المسلحون يستعدون لشن هجوم كيمياوي على بلدتي كنصفرة وقدورة السوريتين

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الجيش الروسي: المسلحون يستعدون لشن هجوم كيمياوي على بلدتي كنصفرة وقدورة السوريتين الجيش الروسي: المسلحون يستعدون لشن هجوم كيمياوي على بلدتي كنصفرة وقدورة السوريتين

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أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت، أن المسلحين يخططون لشن هجوم كيمياوي«على بلدتي كنصفرة وقدورة بريف إدلب بمشاركة منظمة»الخوذ البيضاء«.

وقال: «تلقى المركز الروسي للمصالحة في سوريا وبشكل متكرر معلومات من مصادر مختلفة حول استعداد مسلحي هيئة تحرير الشام لإثارة استفزازات باستخدام مواد سامة في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد في إدلب من مصادر مختلفة».

وأضاف: «المسلحون يخططون لشن هجوم كيمياوي على خط التماس في مناطق كنصفرة وقدورة بمشاركة منظمة الخوذ البيضاء الإنسانية الزائفة ومصادر إعلامية محلية».

وتابع: «تهدف الأخيرة إلى إنتاج على مراحل لاتهام قوات السورية باستخدام مواد سامة ضد المدنيين».

المصرى اليوم

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