أخبار عاجلة

محافظ الشرقية يستعرض أداء ونسب تنفيذ مشروعات الأنفاق الجاري تنفيذها -
مدير مستشفي قنا: أجرينا أكثر من 450 جراحة دقيقة بوحدة إصلاح التشوهات خلال عامين -
رئيس الجامعة المصرية اليابانية: حصلنا على المركز الثانى محليًا والـ11 عربيًا في «تصنيف التايمز» -
بدء أعمال إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بـ 13 كلية جديدة -
وزير التعليم العالي يناقش مع مؤسسة حياة كريمة دور الجامعات في المبادرة الرئاسية -
أطفال مدراس بلبنان يعيشون «لحظات من الرعب والخوف» بسبب حادث إطلاق النار -
تعرف على موعد مباراة بيراميز و عزام في الكونفدرالية -
أهلي 2003 يواجه غزل المحلة في بطولة الجمهورية اليوم -
رجال سلة الأهلي يواجه الطيران في دوري المرتبط -
تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الحنيطي: ننفذ واجبنا الرئيس بحماية أمن واستقرار المملكة

Print
الحنيطي: ننفذ واجبنا الرئيس بحماية أمن واستقرار المملكة الحنيطي: ننفذ واجبنا الرئيس بحماية أمن واستقرار المملكة

جى بي سي نيوز :- أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أن القوات المسلحة تعمل بكافة تشكيلاتها ووحداتها على ترجمة توجيهات جلالة القائد الأعلى والمتعلقة بالقضايا والتحديات والصعوبات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها جائحة كورونا وما تبعها من أزمات اقتصادية والتغير المناخي والذي يؤثر بشكل كبير على الأمن المائي والغذائي العالمي، إضافةً إلى تقديم الخدمات الطبية ومحاربة البطالة وتحسين الظروف المعيشية ومساندة قطاعات الدولة المختلفة والاهتمام بالمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وتنفيذ واجبها الرئيس والمتمثل بحماية أمن واستقرار المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء الركن الحنيطي، الخميس، بأعضاء كتلة العزم النيابية، في القيادة العامة، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.

وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال اللقاء إلى عملية التطوير والتحديث التي نفذتها القوات المسلحة والتي شملت تأهيل وتدريب مرتبات القوات المسلحة بناءً على دراسة شاملة وخطط وبرامج، هدفت إلى رفع كفاءة وأداء العنصر البشري وتعزيز قدراته القتالية وتنمية مهاراته بأحدث وسائل التدريب العسكري، وذلك من خلال عقد التمارين المختلفة والدورات الداخلية والخارجية المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، ليصبحوا قادرين على مواجهة أي تحدٍ يراد به المساس بأمن واستقرار المملكة.

وبين اللواء الركن الحنيطي لأعضاء الكتلة طبيعة الآليات والمعدات والأسلحة الحديثة المختلفة والتي تم إدخالها إلى الخدمة في القوات المسلحة بالآونة الأخيرة، وطبيعة الواجبات والمهام التي ينفذها نشامى الجيش العربي، خاصةً فيما يتعلق بالتهديدات التي تتعرض لها بعض الواجهات الحدودية والتي يتم التعامل معها بكل كفاءة وحرفية، واحباط أي مخططات يراد بها زعزعة الأمن الوطني الشامل.

بدورهم، بين أعضاء الكتلة أن هذه اللقاءات تأتي في سياق تعزيز التنسيق المشترك، للاتفاق على أطر واضحة تكون منهجاً أساسياً وحيوياً خلال مناقشة ، للارتقاء والتحديث لبعض التشريعات المتعلقة بمنتسبي القوات المسلحة لمواكبة التقدم والتطور في هذا الجانب.

وفي نهاية اللقاء أشاد أعضاء الكتلة بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة، معربين عن شكرهم وتقديرهم لها، مؤكدين دعمهم للجهود المبذولة للدفاع عن الوطن ومقدراته وبما يضمن تحقيق الأمن الوطني الشامل.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة

تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة

وزيرة الهجرة: نعيش في أزهى عصور المرأة.. ولدينا 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية

وزيرة الهجرة: نعيش في أزهى عصور المرأة.. ولدينا 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية

«الاتصالات»: تشبيك شباب المتدربين مع الجهات المشاركة في المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الحكومة

«الاتصالات»: تشبيك شباب المتدربين مع الجهات المشاركة في المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الحكومة

فرنسا تشكّك في جدّيّة التزام الحكومة الإيرانية الجديدة بالاتفاق النووي

فرنسا تشكّك في جدّيّة التزام الحكومة الإيرانية الجديدة بالاتفاق النووي