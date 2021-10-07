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شهواني يحتقر المرأة.. استشاري نفسي يهاجم المحلل الشرعي

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شهواني يحتقر المرأة.. استشاري نفسي يهاجم المحلل الشرعي شهواني يحتقر المرأة.. استشاري نفسي يهاجم المحلل الشرعي

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قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن زيادة الطلاق ناتجة من سوء الاختيار، مشيرًا إلى أن الشخص إذا قام بانتقاء الزوجة من نفس بيئته، وتمارس نفس السلوك سيستمر الزواج بدون طلاٌق، ولا يجب غض الطرف على بعض الممارسات أثناء الخطوبة مثل كون المرأة عصبية أو شخص بن أمه.

وتابع «هندي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس أن المحلل الشرعي تصرف خارج عن الفطرة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الله كرم الإنسان، والمحل لديه عشوائية في الحياة، ولا يهتم بنظر الآخرين إليه، ويمارس سلوكيات بهيمة غريبة الأطوار.

ولفت إلى أن المحلل الشرعي شهواني ويحتقر المرأة، معقبًا: «المرأة لو ليها قيمة مش هيغيرها زي ما بيغير قمصانة، المحلل مصدر يهدد للمجتمع، ويضرب أعراف المجتمع في مقتل».

المصرى اليوم

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