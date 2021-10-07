أستاذ فقه: زواج المحلل حرام شرعًا.. وفاعله ملعون

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على قيام شخص بالزواج 33 مرة كمحلل من أجل التحايل على الشرع، بحجة مساعدة الزوجات للرجوع إلى الأزواج بعد أن طلقوهم ثلاث مرات.

وقال «السنباطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس: «الله شرع الزواج من أجل بناء الأسرة، أما التحايل من خلال المحلل فلا يحقق المقصد شريعة الإسلامية، ويعتبر حيلة باطلة، وفاعله ملعون، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر».

ولفت إلى أن المحلل حرام شرعًا، وفاعله ملعون، وهذا الرأي بإجماع الفقهاء، مضيفًا أن الطلاق يقع باللغة العربية لمن يتحدث بالفصحى، والعرف يعتبر في الطلاق، معقبًا: «الطلاق بالفصحى زيه زي العامية بالنسبة لمن يتحدث العامية».