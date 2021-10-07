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الآسيوي: فراس البريكان رجل مباراة الأخضر واليابان

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الآسيوي: فراس البريكان رجل مباراة الأخضر واليابان الآسيوي: فراس البريكان رجل مباراة الأخضر واليابان

الآسيوي: فراس البريكان رجل مباراة الأخضر واليابان

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم السعودي الأول لكرة القدم، فراس البريكان، أفضل لاعب في مواجهة الأخضر مع ضيفه الياباني ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وساهم فراس البريكان في حصد المنتخب السعودي النقطة التاسعة له في التصفيات بتسجيله هدف الانتصار الوحيد في مرمى اليابان وذلك بعد دخوله بديلاً بخمس دقائق وبالتحديد في الدقيقة 71 من زمن المباراة التي انتهت بهدف دون رد على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

المنتخب السعودي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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