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نائب الرئيس اليمني يستنكر استهداف "الحوثي" للأعيان المدنية في

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نائب الرئيس اليمني يستنكر استهداف "الحوثي" للأعيان المدنية في السعودية نائب الرئيس اليمني يستنكر استهداف "الحوثي" للأعيان المدنية في
أكد أن هذه الاعتداءات تثبت استمرار الدعم الإيراني غير المحدود للمليشيات

نائب الرئيس اليمني يستنكر استهداف

أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، عن إدانته واستنكاره لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية للمناطق الآهلة بالسكان والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في بلاده والمملكة، وآخرها إطلاق الصواريخ باتجاه الأحياء في مدينة مأرب واستهداف مطار أبها المدني بالمملكة.

وقال الفريق محسن، إن استمرار هذه الاعتداءات والتهديدات من قبل الميليشيا يعد أحد الوقائع التي تثبت استمرار الدعم الإيراني غير المحدود لتنفيذ هذه الهجمات الإرهابية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وثمن نائب الرئيس اليمني، خلال اتصالين هاتفيين أجراهما بوزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز، الدور الأخوي لتحالف دعم الشرعية ودعمه المستمر للقوات المسلحة والشعب اليمني في معركة الدفاع المشترك والمصير العربي الواحد.

وقال إن ممارسات المتمردين الحوثيين ضد اليمنيين وضد الداخل والخارج واستمرارها في جرائمها المختلفة وزجها بأبناء الشعب في معارك عبثية تحت شعارات طائفية ومناطقية وسلالية، تتطلب من الجميع رص الصفوف والتوحد لحماية الهوية اليمنية وتفويت كل الفرص التي تعمل عليها الميليشيا في إيجاد الفوارق بين اليمنيين وزرع بذور الفتنة والتفرقة.

وأكد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان من جانبهما، استمرار المعركة الوطنية حتى تحقيق النصر ودحر الميليشيات الإيرانية وإفشال مخططاتها الإرهابية.ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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