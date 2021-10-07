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مؤشر "هنيلي": هذا ترتيب في قائمة أقوى جواز سفر بالعالم

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مؤشر "هنيلي": هذا ترتيب السعودية في قائمة أقوى جواز سفر بالعالم مؤشر "هنيلي": هذا ترتيب في قائمة أقوى جواز سفر بالعالم
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مؤشر

اختلفت قوة جوازات السفر خلال العام الحالي 2021، منهم من يمكن لأصحابه دخول أكثر من نصف دول العالم دون تأشيرة، وأدناهم لا يستطيع الدخول إلا 26 دولة فقط، وهو الجواز الأفغاني وفقاً للسي إن إن.

وتصدرت اليابان وسنغافورة قائمة أقوى جوازات السفر في العالم في مؤشر "هنيلي" العالمي لجوازات السفر، بدخول 192 دولة بلا تأشيرة، فيما جاءت في الترتيب 72 عالمياً ليتمكن السعودي من دخول 79 دولة بلا تأشيرة.

وجاءت ألمانيا وكوريا الجنوبية في المركز الثاني معا برصيد 190 دولة، في حين حصلت فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورج وإسبانيا على المركز الثالث المشترك.

وتراجعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى المركز السابع إلى جانب جمهورية التشيك واليونان ومالطا والنرويج.

واستناداً إلى بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) يصنف مؤشر جوازات سفر "هنيلي" جميع جوازات السفر في العالم، وفقاً لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها بدون تأشيرة مسبقة.

وتكشف أحدث البيانات أن البلدان في شمال العالم التي لديها جوازات سفر عالية المستوى فرضت بعضاً من أشد قيود السفر بسبب وباء كورونا، بينما خففت العديد من الدول التي لديها جوازات سفر منخفضة المستوى القيود للدخول إلى حدودها.

وتعليقاً على تقرير "هنيلي" العالمي لعام 2021، وحول تعديلات حظر السفر الأخيرة في المملكة المتحدة، قالت الدكتورة هانا وايت، نائبة مدير معهد الأبحاث التابع لمعهد البريطانية، إن السفر يتجه نحو المزيد من الحريات، ولكن المتطلبات المستمرة الاختبارات والحجر الصحي لأولئك الذين تم تطعيمهم خارج المملكة المتحدة، وعدم وجود خطة دولية معتمدة لإصدار شهادات التطعيم تستمر في استبعاد الزيارات للعديد من المسافرين الدوليين، وتقييد السفر الدولي قصير الأجل للمقيمين في المملكة المتحدة، وربما تسبب مشاكل للمقيمين في المملكة المتحدة الذين تم تطعيمهم في البلدان غير المعتمدة.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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