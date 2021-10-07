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المقداد: نأمل فتح أفق جديد للعلاقات بين سوريا والأردن وتعزيز العمل العربي

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المقداد: نأمل فتح أفق جديد للعلاقات بين سوريا والأردن وتعزيز العمل العربي المقداد: نأمل فتح أفق جديد للعلاقات بين سوريا والأردن وتعزيز العمل العربي

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أعرب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عن أمله بأن يجري «فتح أفق جديد للعلاقات مع الأردن» وأن تنفتح الدول العربية ليس على سوريا فحسب بل على بعضها.

وفي حوار مع قناتي «السورية» و« السورية» قال المقداد: «نأمل بأنه يجري فتح أفق جديد للعلاقات مع الأشقاء في الأردن.. ونأمل ونتوقع أن تنفتح الدول العربية.. ليس على سوريا فقط، بل على بعضها البعض»

وأضاف أن بلاده تأمل بتعزيز العمل القومي العربي لمواجهة التحديات القادمة.

وقال المقداد إن «قرار إيصال الغاز والكهرباء للبنان انطلق من إيماننا بأن الغاز المصري حصراً يجب أن يصل».

وأضاف: «كان هاجسنا الأول التفكير كيف يمكن إيصال الغاز المصري، والكهرباء الأردنية إلى لبنان».

وحول ما يتردد عن تحول غربي تجاه سوريا قال المقداد إنه لا يمكن الحديث عن «تحول غربي» تجاه بلاده بل عن «فشل غربي» واعتبر أن ما حققته سوريا في مكافحة الإرهاب هو السبب وراء ذلك التحول، قائلا «إن الإنجازات التي حققتها سوريا في الحرب على الإرهاب هي السبب في تغيير الأجواء السياسية الدولية تجاه الشأن السوري».

واعتبر المقداد أن «الساحة الدولية لم تعد تسمح للولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بالهيمنة أحادية القطب».

وطالب المقداد بضرورة «انسحاب الاحتلالين الأمريكي والتركي من المناطق الشمالية والشمالية الشرقية» لبلاده، وقال «إذا كانت نوايا تركيا هي استعمار وتتريك، فهذا وهم ومضيعة للمال والوقت والأروح» مؤكدا على أن سوريا «لن تقبل بخسارة مليمتر واحد من أرضها». وأن «مكافحة الإرهاب مستمرة حتى القضاء عليه سواء في إدلب أو منطقة الجزيرة».

المصرى اليوم

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