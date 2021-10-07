الصفدي ينفي صحة ما ورد في «وثائق باندورا» حول وجود ثروات سرية للملك عبدالله الثاني بالخارج

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رفض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تقريرا حول الملك عبدالله الثاني والذي زعم أن العاهل الأردني حاول إخفاء شراء أكثر من 12 عقارا فاخرا قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار بالخارج.

وقال وزير الخارجية الأردني، لوكالة «أسوشيتدبرس» إنه «لم تذهب أي من المليارات التي حصلت المملكة عليها في صورة مساعدات دولية على مدار سنوات إلى تمويل عمليات الشراء، كما أن هناك ضمانات صارمة لمنع أي إساءة استغلال لتلك الأموال».

وأضاف «أي تلميح بأن تمويل تلك العقارات جاء من خلال أساليب غير قانونية لا أساس له أيضا، لأن جلالته دفع من أمواله الشخصية مقابل هذا».

وتابع «أي محاولة للربط بين هذه الأموال وأموال المانحين لا أساس لها مجددا لأن كل سنت من أموال المانحين محسوب ويخضع للتدقيق منا ومن المانحين أنفسهم».

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين نقلا عن معلومات نشرت في مجموعة من الوثائق المسربة، نشر في وقت سابق الأسبوع الجاري أن «الملك الأردني حاز ممتلكات وعقارات من خلال شركات وهمية خارج البلاد».