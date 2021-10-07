أخبار عاجلة

محافظ الشرقية يستعرض أداء ونسب تنفيذ مشروعات الأنفاق الجاري تنفيذها -
مدير مستشفي قنا: أجرينا أكثر من 450 جراحة دقيقة بوحدة إصلاح التشوهات خلال عامين -
رئيس الجامعة المصرية اليابانية: حصلنا على المركز الثانى محليًا والـ11 عربيًا في «تصنيف التايمز» -
بدء أعمال إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بـ 13 كلية جديدة -
وزير التعليم العالي يناقش مع مؤسسة حياة كريمة دور الجامعات في المبادرة الرئاسية -
أطفال مدراس بلبنان يعيشون «لحظات من الرعب والخوف» بسبب حادث إطلاق النار -
تعرف على موعد مباراة بيراميز و عزام في الكونفدرالية -
أهلي 2003 يواجه غزل المحلة في بطولة الجمهورية اليوم -
رجال سلة الأهلي يواجه الطيران في دوري المرتبط -
تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الخطيب يلبي دعوة رئيس الاتحاد السعودي ويؤازر الأخضر أمام اليابان

Print
الخطيب يلبي دعوة رئيس الاتحاد السعودي ويؤازر الأخضر أمام اليابان الخطيب يلبي دعوة رئيس الاتحاد السعودي ويؤازر الأخضر أمام اليابان

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الموجود في المملكة العربية لأداء مناسك العمرة، على تلبية دعوة ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لحضور مباراة الأخضر واليابان، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب على ملعب الجوهرة المشعة.

وتمكن السعودي من تحقيق الفوز على منافسه الساموري بهدف دون رد سجله فراس البريكان، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله الفيصل قد استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي أمس، وذلك في حضور كل من فاضل النمر، رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، والسيد سلطان السديري.

وأقام صاحب السمو الملكي حفل عشاء على شرف رئيس النادي الأهلي، الذي يرتبط بعلاقة وطيدة منذ أكثر من 30 عامًا مع صاحب السمو الأمير عبدالله الفيصل، رئيس شرف النادي الأهلي رحمة الله عليه. وامتدت هذه العلاقة الوطيدة مع العائلة الكريمة وخاصة صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله الفيصل.

وعلى هامش حفل العشاء دار حوار ودي للغاية في أجواء تكسوها الأخوة والمحبة عن الارتباط الوثيق الذي جرى بين النادي الأهلي وصاحب السمو الأمير عبدالله الفيصل، الذي عشق الأهلي، وكان واحدًا من أبرز رؤساء شرف النادي على مدار تاريخه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية

السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية

السعودية تقرر تطبيق فقاعة طبية على المشاركين فى دورى أبطال آسيا

السعودية تقرر تطبيق فقاعة طبية على المشاركين فى دورى أبطال آسيا

أسعار الذهب اليوم في السعودية تقفز لأعلي مستوي منذ شهر.. الخميس 14-10-2021

أسعار الذهب اليوم في السعودية تقفز لأعلي مستوي منذ شهر.. الخميس 14-10-2021

زيادة إرساء العقود على المقاولين في المملكة العربية السعودية تؤدي إلى زيادة الطلب على أريستون ثيرمو

زيادة إرساء العقود على المقاولين في المملكة العربية السعودية تؤدي إلى زيادة الطلب على أريستون ثيرمو