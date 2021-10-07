الخطيب يلبي دعوة رئيس الاتحاد السعودي ويؤازر الأخضر أمام اليابان

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حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الموجود في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، على تلبية دعوة ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لحضور مباراة الأخضر واليابان، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب على ملعب الجوهرة المشعة.

وتمكن المنتخب السعودي من تحقيق الفوز على منافسه الساموري بهدف دون رد سجله فراس البريكان، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله الفيصل قد استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي أمس، وذلك في حضور كل من فاضل النمر، رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، والسيد سلطان السديري.

وأقام صاحب السمو الملكي حفل عشاء على شرف رئيس النادي الأهلي، الذي يرتبط بعلاقة وطيدة منذ أكثر من 30 عامًا مع صاحب السمو الأمير عبدالله الفيصل، رئيس شرف النادي الأهلي رحمة الله عليه. وامتدت هذه العلاقة الوطيدة مع العائلة الكريمة وخاصة صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله الفيصل.

وعلى هامش حفل العشاء دار حوار ودي للغاية في أجواء تكسوها الأخوة والمحبة عن الارتباط الوثيق الذي جرى بين النادي الأهلي وصاحب السمو الأمير عبدالله الفيصل، الذي عشق الأهلي، وكان واحدًا من أبرز رؤساء شرف النادي على مدار تاريخه.