استشاري: عملية تكميم المعدة تفضل في السن الصغير لهذا السبب

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر، إن عملية تكميم المعدة تفضل في السن الصغير، لأنها لا تؤثر على الامتصاص أو النمو أو الاتزان الهرموني للجسم بصفة عامة في العمر الصغير، وتعتمد على تقليل كمية الطعام

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة، وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، ان تكميم المعدة تشهد استبعاد جزء من المعدة المسؤول عن إفراز جزء كبير من هرمون الجوع، وبعض الهرمونات المضاد للأنسولين.

وتابع أن تكميم المعدة تجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، والاقامة أقل من 12 ساعة في المستشفى، ومن الممكن العودة للحياة الطبيعية بعد يوم من إجراء العملية.