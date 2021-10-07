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عائشة عثمان تطرح برومو تشويقيًا لأغنيتها الجديدة 100 100

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عائشة عثمان تطرح برومو تشويقيًا لأغنيتها الجديدة 100 100 عائشة عثمان تطرح برومو تشويقيًا لأغنيتها الجديدة 100 100

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طرحت الفنانة والإعلامية عائشة عثمان برومو ترويجي لأغنيتها الجديدة عبر صفحتها الرسمية على «انستجرام»، وتحمل الأغنية اسم «١٠٠ ١٠٠»، وهي من كلمات عبدالرحمن محمد وألحان مدين وتوزيع أحمد عبدالعزيز، وتستعد عائشة لطرحها الأسبوع المقبل عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بطريقة الفيديو ريلكس.

وتعد أغنية «١٠٠ ١٠٠» هي ثاني أغاني عائشة عثمان، بعد أغنية «ما تيجي بقى نفرح» التي طرحتها منذ فترة، وحققت نجاح كبير حتى وصلت نسبة مشاهدتها إلى ما يقرب من ٥ مليون مشاهدة في أقل من شهر، وتعاونت خلالها مع الشاعر الغنائي تامر حسين والملحن مدين والموزع أحمد عبدالعزيز.

وقالت عائشة في تصريحات صحفية أنها اختارت طرح أغنية «١٠٠ ١٠٠» هذه الفترة، لما تحمله من ايقاع سريع وكلمات تتناسب مع الأجيال الحالية، مؤكدة أنها ستطرح عدة أغاني أخرى خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لطرح ألبومها كاملا قبل نهاية العام الجاري.

واشارت أنها سجلت بالفعل عدد من الأغاني مع نخبة من صناع الموسيقى في ، موضحة أنها تحمست لخوض تجربة الغناء بعد أن خاضتها ضمن أحداث مسلسل «المماليك» الذي تشارك في بطولته بجانب نخبة من النجوم أبرزهم رانيا يوسف وبيومي فؤاد، ومن إخراج حازم فودة، وأضافت أن شخصيتها في المسلسل تطلبت ان تقوم بغناء أغنية مرتبطة بالأحداث، وعندما سجلتها قررت أن تخوض التجربة بشكل منفصل لتقديم عدد من الأغاني.

يذكر أن عائشة عثمان فنانة وإعلامية تونسية، قدمت العديد من البرامج التليفزيونية بعدة برامج منوعات سواء في تونس أو الجزائر وفرنسا، ثم اتجهت لتقديم برنامجها الشهير «عايشة شو» في مصر وحقق نجاح كبير، ثم اتجهت للتمثيل وخاضت أولى تجاربها كضيفة شرف في مسلسل «فارس بلا جواز» خلال سباق رمضان الماضي، وتخوض حاليا ثاني تجاربها التمثيلية بالمشاركة في بطولة مسلسل «المماليك» والذي يعرض نهاية العام.

https://www.instagram.com/reel/CUr_V5Fl8qL/?utm_medium=copy_link

المصرى اليوم

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