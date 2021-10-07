هاني رمزي ينتهي من عروض مسرحيته أبو العربي في mession impossible

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عاد الفنان هاني رمزي إلى القاهرة بعدما قدم 13 عرض مسرحي لأحدث أعماله «أبوالعربي فيmission impossible» في السعودية.

المسرحية من إخراج تامر كرم، والتي يعود من خلالها لأبوالفنون بعد غياب قرابة 18 عام.

وقال «هاني» في تصريحات خاصة للمصري اليوم:«قدمنا 13 عرض للمسرحية في السعودية ما بين جدة والرياض، والإقبال الجماهيري ضخم جدا وحاولنا قدر الإمكان أن نرسم البهجة على وشوش الناس».

ومن المقرر أن يسافر«هاني» وأسرة المسرحية لتقديم عروض في الكويت والإمارات والأردن والعراق«.

المسرحية بطولة الفنانة داليا البحيرى ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبدالعزيز وآخرون، والعرض من اخراج وإنتاج تامركرم، تأليف محسن رزق.

وكان الفنان محمد أبوداوود قد شارك في البطولة بدلا من النجم حجاج عبدالعظيم وقدم بالفعل عدد من عروضه المسرحية ،وسط تواجد وحضور جماهيري كبير جدا.

المسرحية كوميدية استعراضية إجتماعية تضم كل عناصر المتعة، مواقف مضحكة وساخرة، مع بعض الاستعراضات ورؤية اخراجية مهمة ومقدمة بشكل جيد على المستويين الفني والاخراجي.

المسرحية هدفها اضحاك الناس، وتنمية روح الانتماء للوطن، وان هناك أشخاص نواجهها في حياتنا مستمرون في السرقة رغم انهم يمتلكون الكثير والكثير، ومستعدون لسرقة أقرب الناس لهم، المسرحية مليئة من الرسائل الهامة.