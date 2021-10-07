إحباط تهريب 30 طن سولار وضبط 5.5 أطنان هوالك بسكويت وبودرة كاكاو مجهولة المصدر في الإسكندرية

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شنّت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، برئاسة جمال عمار مدير الادارة وفريق العمل التابع له بالاشتراك مع إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى وفريق العمل التابع له، وبالاشتراك مع مباحث التموين، حملات على منطقة برج العرب اليوم الخميس أسفرت عن مخالفات بالجملة.

وتمكنت الحملة عن ضبط مطحن ببرج العرب لحيازته وتجميعه 30000 لتر سولار مدعم بدون تصريح من الجهات المختصة، وتحرير محضر حيازة 1000 كجم مخلفات وهوالك بسكويت مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي باحد مصانع البسكويت بالمنطقة الصناعية ببرج العرب، وتحرير محضر حيازة 1500 كيلو مخلفات وهوالك بسكويت مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وكذا حيازة سلع مجهولة المصدر ومستوردة وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها بأحد مصانع البسكويت ببرج العرب .

كما أسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على 80 شيكارة زنة الواحدة 25 كجم بودرة كاكاو غامق بكمية 2000 كجم، و5 برميل ليسيثين زنة 200 كجم بكمية 1000 كجم.

إحباط تهريب 30 طن سولار مدعم داخل مطحن و5.5 أطنان هوالك بسكويت وبودرة كاكاو مجهولة المصدر في الإسكندرية (صور)

إحباط تهريب 30 طن سولار مدعم داخل مطحن و5.5 أطنان هوالك بسكويت وبودرة كاكاو مجهولة المصدر في الإسكندرية (صور)

إحباط تهريب 30 طن سولار مدعم داخل مطحن و5.5 أطنان هوالك بسكويت وبودرة كاكاو مجهولة المصدر في الإسكندرية (صور)

إحباط تهريب 30 طن سولار مدعم داخل مطحن و5.5 أطنان هوالك بسكويت وبودرة كاكاو مجهولة المصدر في الإسكندرية (صور)

إحباط تهريب 30 طن سولار مدعم داخل مطحن و5.5 أطنان هوالك بسكويت وبودرة كاكاو مجهولة المصدر في الإسكندرية (صور)

إحباط تهريب 30 طن سولار مدعم داخل مطحن و5.5 أطنان هوالك بسكويت وبودرة كاكاو مجهولة المصدر في الإسكندرية (صور)

إحباط تهريب 30 طن سولار مدعم داخل مطحن و5.5 أطنان هوالك بسكويت وبودرة كاكاو مجهولة المصدر في الإسكندرية (صور)

إحباط تهريب 30 طن سولار مدعم داخل مطحن و5.5 أطنان هوالك بسكويت وبودرة كاكاو مجهولة المصدر في الإسكندرية (صور)