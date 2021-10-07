إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على صحراوي قنا

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أصيب زوجان وأطفالهما الثلاثة الخميس اثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بمركز نجع حمادي،

اسعاف - صورة أرشيفية

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بوقوع انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية بركة، وأسفر عن إصابة كلا من محمد سمير محمد 42 عامًا، وزوجته هاجر خضري طه، 37 عامًا، وأطفالهم حبيبة 10 أعوام، وعمار 7 أعوام، وأحمد 5 أعوام وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.