ولاء فتحي في «يحتضر».. سارد وحارس على خيانات الأزمنة

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في نهايات العام 2012 أصدرت «ولاء فتحي» روايتها الأولي «قطط» ،مقدمة بانورما عريضة لمنطقة وسط البلد اثناء وحول أحداث يناير، الرواية وصاحبتها أحدثتا طفرة في منطق السرد الروائي، طفرة محركها نبذ الرواية التقليدية التي هي مجرد تأريخ لأحداث يجد أشخاص أنفسهم في قلبها «د.صبحي شفيق – جريدة القاهرة777 مايو2015»الخطوة التي قطعتها ولاء فتحي في قطط، نحو الرواية الخالصة تلتها انتقالة إلى المسرح، لتقدم «مر» ونصين آخرين منتهجة تقديم البنية ذاتها.

تلك البنية التي لا تستعيرها من التاريخ، ولا تعني بتقديم تسلسل أحداث وفق معادلة«جدث في يوم كذا» والآن وبعد مرور أكثر من ثمان سنوات تفاجئنا الساردة بنقلة إلى عالم السرد المحض عبر متتاليتها«يحتضر»التي اختارت لها عنوانا«فعلا مضارعا» ربما في دلالة على استمرارية الحدث المحكي وربما ديمومته ترصد الكاتبة في متتاليتها العصية على التصنيف التقليدي، وحتي مصطلحي الومضة أو القصة القصيرة جدا لا يعبران بالشكل التام عن تلك التدفقات السردية، التي يمكن اعتبارها بمثابة شهادات على تلك الخيانات المستمرة من قبل الزمن للوجود الإنساني الزمن هنا هو الفاعل الرئيس رغم حضوره في خلفية المشهد/المشاهد الإنسانية البالغة البساطة والتعقيد في آن.

ولاء فتحي

الزمن هنا يغدر بالأم المكلومة في جارتها بالتوازي مع تلك الضربة القاصمة التي يوجهها للبنت/الساردة لاحقا لتكتشف أو لتعيد اكتشاف معني الصدمة.

الزمن ذاته يغدر بها المرة تلو المرة لتجمع خيباتها في «بؤجة» أو «بؤج» متعددة اثناء رجلة عادية تستقل فيها مترو الانفاق في خطه الأول المتجه إلى حلوان البطل/البطلات هنا لسن أنصاف الهة، أو بشر خارقون في مواجهة إله الزمن قاسي القلب.

بل بشر عاديون، فتيات يحببن مشروب الكاكاو ويتعلقن بذكري أخ لم تتبق منه سوي زجاجة «اوتروفين» بلاستيكية عقب رحيل مأساوي، رجل لا نعرف ملامحه، ولا عمره، تدفعه الوحدة في ليلة عيد لا يؤنسها إلا طالبي «حلاوة الموسم» إلى تعليق نفسه في انشوطة تتدلي من نجفة قديمة ليودع عالما لا يؤنسه فيه إلا اشعار المتنبي وذكري أم رحلت جنين رحل مبكرا قبل ان يكمل اسابيعه الاولي فلم يتبق منه إلا صورة «سونار» باهت حتى تلك العلاقة الخاصة جدا مع بحر «رأس البر» لم تخل من خيانة، إذ منحها علامة الفقد عندما استجدت منه علامة «ان اترك لي أمي.. واحفظ دفء جسدها»وخيبات أخرى كل منها عنوان على خيانة زمن لم يعد آمنا، حتي ان الفرحة باتت الما يعقبه تساؤل بطعم المر«يا الهي كيف نسيت ..كيف فرحت» بشر عاديون لا يفهمون وربما لا يستسيغون ذلك التربص غير المبرر من الزمن، وكأنه يتعمد الحرمان من حياة بسيطة هانئة، كاويا الوعي بتجارب الفقد في متتاليتها السردية «يحتضر» تواصل الكاتبة تقديم معادل بصري /سمعي عبر كلمات السرد.

بإيقاع الصورة السينمائية التي تقوم على لقطة تفضي إلى أخرى تكتمل بها الجملة البصرية السمعية في جديدها تقتحم ولاء فتحي مفازات السرد القاحلة لترسخ مشروعا دائرياً«زماني مكاني»بلا ألغاز، مشروع يصطنع أكوانا مصغرة، يعبر بها ومن خلالها عن الأكوان الأكبر مستلهما طبيعة ذاك الكون القائمة على التجاذب والتنافر.

بقي القول أن ولاء فتحي كاتبة ومترجمة مصرية، تخرجت من كلية الإعلام، وغادرت مبكرا محطة العمل الصحفي، لتبدأ مشروعها الإبداعي الذي مثل المسرح فيه ركنا رئيسيا مترجمة لعدد كبير من الدراسات المتخصصة، نشرتها في مجلات مسرحنا، الدوحة، والعربي الكويتية التي حاورت عبر صفحاتها اثنين من حائزي نوبل كما نشرت نصين الأول بعنوان «مر» وحصلت به على جائزة الفريد فرج، بينما كتبت الثاني «لماذا» بمنحة من الصندوق العربي للثقافة والفنون.

ولها رواية واحدة صدرت بمنحة من الصندوق نفسه، سبقتها نصوص متناثرة نشرت في منصات عربية ومصرية.