جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

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تمكّنت الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعظيم حماده من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة شركة النيل للطيران رقم 1140 القادمة من حائل اشتبه مينا رمزي رئيس قسم اللجنة الجمركيه في راكب مصري ( جزار) قادم من السعودية نظرا لارتباكه الشديد .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطه محمود إمام مأمور الجمرك فتبين وجود مجموعه من اللفائف داخل أحدي حقائبه .

وبالعرض على محمود سليمان مدير إدارة الحركة قرر تكليف محمود امام وسامح أبوزيد مأمورى الجمرك بتفتيش الحقيبة فتبين وجود 600 ألف ريال سعودي لم يفصح عنها الراكب.

وقرر محمد حفظي مدير الاداره بالإنابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 34 لسنة2021 ضد الراكب، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.